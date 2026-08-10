Gaming

GTA 6 kommt: Insider äußert sich zu GTA Online

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Gta 6 Jason Duval

GTA 6 rückt so langsam aber sicher näher und ist für den 19. November gesichert. Aber Rockstar hat bei den Vorbestellungen klar betont, dass es ein Singleplayer-Erlebnis sein wird. Damit ist klar, dass wir GTA Online für GTA 6 nicht sehen werden.

Laut Jason Schreier wird das auch „nicht in nächster Zeit“ passieren, was danach klingt, als ob das eher ein Thema für 2027 ist. Genau genommen ist GTA Online für GTA 6 auch noch gar nicht offiziell, aber da es die große Cashcow von GTA 5 ist, wird das kommen. Ich hätte allerdings noch Ende 2026 mit dem Update gerechnet.

Doch die aktuellen Spieler von GTA Online werfen immer noch fröhlich Geld in die Kasse von Rockstar Games, man hat also absolut gar keinen Druck. Im Gegenteil, noch 2-3 Events rund um GTA 6 und man kann die Kuh nochmal richtig melken.

Meine Vermutung: GTA 6 im Herbst, GTA Online im Frühjahr, PC-Version im Herbst 2027, Next-Gen-Version dann 2028 zusammen mit einem DLC. So bleibt man im Gespräch und kann immer wieder die Kasse mit einem einzigen Spiel klingeln lassen.


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  1. Bernd 👋
    sagt am

    Die Shitshow von Rockstar geht weoter. Ausser KI Trailer nichts zu bieten.

    Antworten
    1. gork 🏆
      sagt am zu Bernd ⇡

      Leg dich hin Bernd, wird Zeit fürs Bett

      Antworten

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