Firmware und Updates

iOS 27 Beta 5 veröffentlicht: Apple legt kurz vor dem Herbst nach

René Hesse
Von

Apple hat iOS 27 Beta 5 sowie neue Vorabversionen seiner weiteren Betriebssysteme für Entwickler veröffentlicht.

Die fünfte Beta folgt rund zwei Wochen nach Beta 4. Registrierte Entwickler können sie auf unterstützten Geräten über „Allgemein“ und „Softwareupdate“ installieren. Die finale Version von iOS 27 wird für September erwartet.

Konkrete Änderungen der neuen Beta sind bislang kaum bekannt. Apple dürfte vor allem Fehler beheben, die Leistung optimieren und Funktionen für die finale Veröffentlichung stabilisieren. Einschlägige Accounts sammeln wie üblich Detailverbesserungen.

Schnäppchen · 10. August 2026

MediaMarkt: Apple Week lockt mit vielen Rabatten

Bei MediaMarkt gibt es derzeit nicht nur Rabatte auf Refurbished-Produkte, sondern auch bei Apple-Hardware kann gespart werden. Die Apple Week bei… | mehr

iOS 27 Beta 5 bringt Siri AI und Liquid Glass näher an den Start

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 27 im Überblick:

  • Siri AI soll Inhalte auf dem Bildschirm verstehen und Aufgaben über mehrere Apps hinweg ausführen.
  • Aber: In der EU soll Siri AI auf iPhone und iPad vorerst nicht starten.
  • Apple Intelligence wird unter anderem in Fotos, Safari, Wallet und Passwörter erweitert.
  • Liquid Glass erhält weitere Anpassungen, darunter Optionen für die Transparenz.
  • Apple verspricht Verbesserungen bei App-Starts, AirDrop, Tastatur und Netzwechsel.

Die Beta bleibt eine Testversion. Fehler, App-Probleme und ein erhöhter Akkuverbrauch sind weiterhin möglich. Für produktiv genutzte Geräte ist sie deshalb nur eingeschränkt geeignet.

Ich würde mit der Installation auf dem Hauptgerät noch warten. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Spannend wird vor allem, wie viel von Siri AI zum Start tatsächlich verfügbar ist und welche Funktionen Apple in Europa freischalten kann.

Firmware und Updates · 10. August 2026

One UI 9.5: Samsung startet Testphase für großes Android-Update

Samsung plant mittlerweile zwei große Updates pro Jahr, ein ganz großes, wie wir es gerade bei One UI 9 gesehen… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / iOS 27 Beta 5 veröffentlicht: Apple legt kurz vor dem Herbst nach
Weitere Neuigkeiten
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom
FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update
in Firmware und Updates