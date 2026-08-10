iOS 27 Beta 5 veröffentlicht: Apple legt kurz vor dem Herbst nach

Apple hat iOS 27 Beta 5 sowie neue Vorabversionen seiner weiteren Betriebssysteme für Entwickler veröffentlicht.

Die fünfte Beta folgt rund zwei Wochen nach Beta 4. Registrierte Entwickler können sie auf unterstützten Geräten über „Allgemein“ und „Softwareupdate“ installieren. Die finale Version von iOS 27 wird für September erwartet.

Konkrete Änderungen der neuen Beta sind bislang kaum bekannt. Apple dürfte vor allem Fehler beheben, die Leistung optimieren und Funktionen für die finale Veröffentlichung stabilisieren. Einschlägige Accounts sammeln wie üblich Detailverbesserungen.

iOS 27 Beta 5 bringt Siri AI und Liquid Glass näher an den Start

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 27 im Überblick:

Siri AI soll Inhalte auf dem Bildschirm verstehen und Aufgaben über mehrere Apps hinweg ausführen.

Aber: In der EU soll Siri AI auf iPhone und iPad vorerst nicht starten.

In der EU soll Siri AI auf iPhone und iPad vorerst nicht starten. Apple Intelligence wird unter anderem in Fotos, Safari, Wallet und Passwörter erweitert.

Liquid Glass erhält weitere Anpassungen, darunter Optionen für die Transparenz.

Apple verspricht Verbesserungen bei App-Starts, AirDrop, Tastatur und Netzwechsel.

Die Beta bleibt eine Testversion. Fehler, App-Probleme und ein erhöhter Akkuverbrauch sind weiterhin möglich. Für produktiv genutzte Geräte ist sie deshalb nur eingeschränkt geeignet.

Ich würde mit der Installation auf dem Hauptgerät noch warten. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Spannend wird vor allem, wie viel von Siri AI zum Start tatsächlich verfügbar ist und welche Funktionen Apple in Europa freischalten kann.

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