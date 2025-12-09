Philips Hue: Weihnachtssale 2025 gestartet

Philips Hue hat seinen diesjährigen Weihnachtssale gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es Leuchtmittel günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits erwarteten frischen Sonderangebote im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der neuen Aktion sind, könnt ihr ab sofort online einsehen.

Das Unternehmen verspricht dabei: „Spare 30 % beim Kauf von zwei oder mehr Artikeln aus dem Sortiment unserer Festtagsangebote.“ Zudem, heißt es:

Was beinhaltet der Christmas Sale für smarte Beleuchtung? Alle weihnachtlichen Lichter und Leuchten, mit denen Du Dein Zuhause innen wie außen in magischem, festlichem Glanz erstrahlen lassen kannst! Wir haben unsere besten Produkte ausgewählt: Du kannst sie als feierliche Beleuchtung verwenden, Deinen Raum damit schmücken und so Deinem Weihnachtsfest einen ganz besonderen Glanz verleihen. Außerdem gibt es dieses Jahr unsere neue, schnellere und leistungsfähigere Hue Bridge Pro, die mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet ist. Wähle je nachdem, wo in der Welt Du lebst, aus einem breiten Sortiment an Innen- und Außenbeleuchtung; hier findest Du Lampen, Leuchten, Fassungen, Lichterketten und Zubehör.

Philips Hue Festtags-Sale läuft bis 29. Dezember

Der „festliche Philips Hue Sale“ endet am 29. Dezember 2025. Der Rabatt wird immer erst im Warenkorb oder Kassenvorgang abgezogen bzw. angezeigt. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Die Rabatte gelten abgesehen davon nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue: Weihnachtssale 2025 Bedingungen

Dieses Aktionsangebot gilt vom 8. bis zum 29. Dezember 2025.

Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Weihnachtssale-Sortiment und spare 30 % auf die gesamten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.

Der Rabatt wird an der Kasse automatisch auf die Artikel aus dem Christmas Sale angewendet.

Der Rabatt gilt nur für Produkte, die in der Sonderaktion für den Christmas Sale 2025 enthalten sind.

Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.

Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Apple HomeKit integriert werden und bietet inzwischen auch Matter-Support.

