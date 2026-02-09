Gaming

PlayStation 6: So viel RAM steckt in der neuen Konsole

Sony setzt bei der PlayStation 5 auf 16 GB GDDR6 Arbeitsspeicher, doch bei der neuen PlayStation 6 sollen es direkt 30 GB GDDR7 Arbeitsspeicher werden, so eine bekannte Quelle namens „KeplerL2“ (fünf Chips mit jeweils 3 GB RAM pro Seite).

Das würde selbst eine PlayStation 5 Pro, die nochmal 2 GB zusätzlichen GDDR5 RAM verbaut hat, deutlich übertreffen und wäre technisch ein Sprung, den man merkt. Spannend ist übrigens auch, dass der geplante Handheld mit 24 GB RAM ausgestattet sein soll und technisch einer PS5 vielleicht sogar überlegen wäre.

Leistung sollte also nicht das Problem sein, aber es stellt sich die Frage, wo Sony hier preislich landen wird. Immerhin haben wir eine RAM-Krise und 30 GB wären ein echtes Problem und sehr teuer. Doch es deutet sich so langsam an, dass die PS6 vielleicht etwas später kommt und man die RAM-Krise bei Sony noch abwartet.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Sehr gewagt die Aussage von 30GB, obwohl nichts offizielles seitens Sony

    Antworten

