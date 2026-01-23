Die PlayStation 6 kommt wohl „später als erwartet“

Sony soll den Lebenszyklus der PlayStation 5 verlängern und die PlayStation 6 kommt womöglich „später als erwartet“, wie man aus Japan hört. Konkret wird die Quelle nicht, aber der übliche Zyklus für eine neue Konsole wäre Ende 2027.

Doch zum einen werden die Stimmen lauter, die sagen, dass die PS5 (vor allem die PS5 Pro) noch ein paar Jahre reicht und zum anderen gibt es die Speicherkrise, die aktuell Preise explodieren lässt und die womöglich noch 2027 anhalten wird.

So einen Schritt kann man sich aber nur erlauben, wenn es gut läuft, Nintendo hat die Lebensdauer der Switch beispielsweise länger ausgereizt, weil die Konsole so gut ankam. Laut Quelle läuft es bei der PlayStation-Sparte allerdings sehr gut.

Vor allem der Einbruch der Xbox und die Xbox-Spiele für die PS5 und der Release von GTA 6 könnten die Konsole beflügeln und dafür sorgen, dass die Nachfrage im kommenden Jahr gut genug ist. Unklar ist aber, was „später als erwartet“ bedeutet.