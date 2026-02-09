Die nächste Xbox wird die „ehrgeizigste“ Konsole aller Zeiten

Microsoft soll die bisher „ehrgeizigste“ Hardware bei der Zukunft der Xbox geplant haben, so Jez Cordon von Windows Central in einer exklusiven Meldung. Es soll, wie wir schon häufiger gehört haben, ein „vollwertiger“ PC mit Windows 11 sein.

Darüber liegt jedoch, wie beim Xbox ROG Ally (Handheld von 2025), eine von Microsoft entwickelte Benutzeroberfläche für die Xbox als Konsole. Diese muss man aber nicht nutzen, es lässt sich, wie beim Handheld, auch Windows aktivieren.

Die neue Xbox wird mit den älteren Konsolen kompatibel sein, ihr könnt also eure gesamte Bibliothek mitnehmen. Und wem das nicht reicht, der bekommt hier auch seine Bibliothek von anderen Stores, wie Steam oder aus dem Epic Game Store.

Neue Xbox soll frühestens 2027 kommen

2027 sei als „optimales Szenario“ für den Marktstart angepeilt, aber nicht sicher, und die Xbox von Microsoft wird wohl teuer, vermutlich sind es über 1.000 Euro. Es wird aber auch Hardware von Partnern geben, wie beim Handheld, die günstiger ist.

Apropos Handheld, ein eigener Handheld steht bei Microsoft weiterhin auf dem Plan für das Xbox-Lineup, so die Quelle. Und es wäre möglich, dass wir schon im März auf der GDC 2026 mehr Details bekommen, denn Microsoft möchte vor allem Entwickler mit besseren Werkzeugen abholen und könnte diese dort ankündigen.

Die nächste Xbox wird es schwer haben

Das klingt auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite nach einer „Konsole“, die nur schwer eine Zielgruppe finden wird. Wer so viel Geld ausgibt und mit Windows leben kann, der stellt sich eher einen vollwertigen PC zusammen.

Und die Konsolenspieler sind günstigere Hardware gewohnt, die über den Store subventioniert wird, da könnte man die letzten loyalen Nutzer verlieren. Ich verstehe die Idee von Microsoft, aber wenn ich mir anschaue, wie man die aktuelle Xbox behandelt, dann wird es eine Konsole mit vierstelliger Summe richtig schwer haben.