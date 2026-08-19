Gaming

Neues Horizon-Spiel steht vor dem Aus: Sony setzt eine Deadline

Oliver Schwuchow
Von

Die Live-Service-Strategie von Sony, bei der man einst von 10 erfolgreichen Spielen mit festen Einnahmen träumte, ist mittlerweile gescheitert. Und es sieht so aus, als ob Sony wirklich gar nichts gelingt, selbst die beliebte Horizon-Reihe droht damit zu scheitern. Eigentlich sollte Horizon Hunters Gathering ein Erfolg werden.

Doch das erste Feedback ist vernichtend, so Jason Schreier von Bloomberg. Es ist so negativ, dass Sony das Spiel „neu startet“ und den Fokus ändert. Es soll weniger „live service“ und mehr traditionellen „multiplayer“ geben, so die Quelle. Ein kleiner Story-Modus soll bei diesem Horizon-Spiel auch noch mit eingebaut werden.

Das Team hat aber eine Deadline bis Dezember, das Projekt wurde also „noch“ nicht eingestellt, droht aber auch zu scheitern, wenn man es nicht retten kann. God of War, The Last of Us, Spider-Man, Horizon, nicht nur neue Marken wie Concord floppen. Mir ist nur Helldivers bekannt, was bis heute recht erfolgreich läuft.

Als jemand, der die Singleplayer-Spiele der PlayStation Studios echt mag und keine Zeit für Live-Service-Kram hat, begrüße ich die jüngste Entwicklung, aber ich bin doch erstaunt, wie schwer sich Sony damit tut. Scheint so, als ob man eben nicht einfach so ein neues Fortnite entwickeln kann, auch nicht bei der PlayStation.

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