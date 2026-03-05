Gaming

Marathon startet: Sony hofft

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar

Heute um 19 Uhr deutscher Zeit startet Marathon, ein neuer Live-Service-Shooter, dieses Mal aber von einem bekannten Studio, von Bungie. Kennt man von Destiny, aber sie wollen es mit einer neuen Marke wissen. Es ist ein sehr riskanter Schritt.

Neue Marke, neues Optik, voll rein in die Live-Service-Shooter-Krise, dazu hängt noch sehr viel für das Entwicklerstudio von diesem Spiel ab, ich will nicht in der Haut des Teams stecken. Denn die ersten Anzeichen sind gar nicht so positiv.

Mich hat das Spiel im ersten Eindruck nicht abgeholt, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe und wollte nur wissen, was einen hier erwartet. Wie es aussieht, holt es aber auch Fans des Genres nicht direkt ab und es gibt hier noch viel zu viel Kritik.

Viele Kritikpunkte kann man optimieren, es scheint grundsätzlich kein schlechtes Spiel zu sein, aber ich glaube, dass das nicht reicht. In dieser Kategorie haben sich große Marken etabliert und wer diese schlagen möchte, der muss viel riskieren.

Ein kostenpflichtiger Spiel ohne Singleplayer mit so viel Kritikpunkten wird es nicht leicht haben. Sony kann das Ruder sicher wenden, wenn man wirklich will, aber das kostet Geld und der Start wird zeigen, ob man das in Marathon investieren wird.

Meine Vermutung ist, dass wir hier keinen kompletten Reinfall sehen werden, aber auch keinen neuen Hit. Und dann stellt sich die Frage, was Sony erwartet und wie man weitermacht. Nicht meine Art von Spiel, für mich aber dennoch spannend.

Assassin’s Creed: Neues Spiel, offizielle Roadmap, aber wenige Details

Ubisoft äußerte sich diese Woche zur Zukunft von Assassin's Creed und bestätigte nach vielen Monaten der Gerüchte, dass Assassin's Creed…

5. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Ich denke Sony verrennt sich hier mit ihrer Vorgehensweisen. Marathon wird genauso flippen wie Concorde. Man sollte sich lieber auf Singleplayer konzentrieren und diese auf andere Plattformen wie den PC konvertieren. Damit lässt sich auch gut Geld verdienen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Marathon startet: Sony hofft
Weitere Neuigkeiten
Abenteuershow „THE RACE“ startet Staffel 3 ab 8. März auf Joyn
in Unterhaltung
Atomic Heart Dlc Erweiterung 3 Header
Atomic Heart: Vierte und letzte DLC-Erweiterung erscheint bald
in Gaming
Dacia Logo Header
Dacia will nächste Woche „die Regeln brechen“
in Mobilität
Lotus schwenkt um und bringt neuen Verbrenner
in Mobilität
Mercedes-Benz VLE: Weltpremiere der neuen „Grand Limousine“ live im Stream
in Mobilität
Telekom-Kracher für 14,99 Euro: 100 GB zum Sparpreis – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware
Volkswagen: Ein großer Schritt für die Elektroautos steht an
in Mobilität
Das ist der ganz neue Cupra Born für 2026
in Mobilität
BMW i3 kommt: Datum für den elektrischen 3er steht
in Mobilität