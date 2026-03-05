Marathon startet: Sony hofft

Heute um 19 Uhr deutscher Zeit startet Marathon, ein neuer Live-Service-Shooter, dieses Mal aber von einem bekannten Studio, von Bungie. Kennt man von Destiny, aber sie wollen es mit einer neuen Marke wissen. Es ist ein sehr riskanter Schritt.

Neue Marke, neues Optik, voll rein in die Live-Service-Shooter-Krise, dazu hängt noch sehr viel für das Entwicklerstudio von diesem Spiel ab, ich will nicht in der Haut des Teams stecken. Denn die ersten Anzeichen sind gar nicht so positiv.

Mich hat das Spiel im ersten Eindruck nicht abgeholt, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe und wollte nur wissen, was einen hier erwartet. Wie es aussieht, holt es aber auch Fans des Genres nicht direkt ab und es gibt hier noch viel zu viel Kritik.

Viele Kritikpunkte kann man optimieren, es scheint grundsätzlich kein schlechtes Spiel zu sein, aber ich glaube, dass das nicht reicht. In dieser Kategorie haben sich große Marken etabliert und wer diese schlagen möchte, der muss viel riskieren.

Ein kostenpflichtiger Spiel ohne Singleplayer mit so viel Kritikpunkten wird es nicht leicht haben. Sony kann das Ruder sicher wenden, wenn man wirklich will, aber das kostet Geld und der Start wird zeigen, ob man das in Marathon investieren wird.

Meine Vermutung ist, dass wir hier keinen kompletten Reinfall sehen werden, aber auch keinen neuen Hit. Und dann stellt sich die Frage, was Sony erwartet und wie man weitermacht. Nicht meine Art von Spiel, für mich aber dennoch spannend.