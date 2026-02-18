Plug-in-Hybrid-Studie zeigt deutlich höhere Realverbräuche
Eine neue Studie zeigt, dass Plug-in-Hybride im Alltag deutlich mehr Kraftstoff verbrauchen als offiziell angegeben.
Eine dem SWR vorliegende Analyse (PDF) unter Beteiligung des Fraunhofer ISI in Karlsruhe wertete Daten von rund einer Million Fahrzeugen der Baujahre 2021 bis 2023 aus. Grundlage waren per Funk übermittelte Fahrzeugdaten. Demnach liegt der durchschnittliche Verbrauch bei fast sechs Litern und damit rund 300 Prozent über den EU-Typgenehmigungen.
Realverbrauch von Plug-in-Hybriden deutlich über WLTP-Werten
Besonders auffällig ist laut Studie der sogenannte Entlademodus. Selbst im „überwiegend elektrischen Betrieb“ verbrauchten die Fahrzeuge im Schnitt etwa drei Liter Kraftstoff. Studienleiter Patrick Plötz sprach von einem Schock für die beteiligten Wissenschaftler.
Die höchsten Abweichungen zeigten Modelle von Porsche, während Fahrzeuge von Kia, Toyota, Ford und Renault laut Auswertung niedrigere Werte erreichten. Porsche verweist auf gesetzlich vorgeschriebene EU-Messverfahren und unterschiedliche Nutzungsprofile.
Ich halte die Ergebnisse für relevant, weil sie die Diskrepanz zwischen Prüfstand und Straße verdeutlichen und politische sowie regulatorische Fragen neu aufwerfen. Immerhin sind Hybride aktuell eine relevante Größe auf dem EU-Automarkt.
Ich finde den letzten Satz etwas irreführend. Im Artikel geht es um Plug-In Hybride und die haben, im verlinkten Anteil einen Anteil von 9,2 %. Das ist der drittletzte Platz (eingeschlossen die Kategorie „Andere“).
Mildhybride hingegen dominieren den Markt. Hier aber von einem Hybrid zu sprechen ist mMn grundsätzlich Quatsch. Es ist ja nichts anderes als ein Verbrenner mit stärkerem Anlasser. Aber das ist ja auch ein anderes Thema :)
Vollkommen richtig, das Wort dominieren war in diesem Zusammenhang nicht passend.
So richtig verstehe ich das nicht. Hier wird ja immer mit aktivem Motor gefahren. Aber im WLTP Zyklus fließen doch auch Teilstrecken nur mit Elektromotor ein oder nicht? Dann ist doch klar, dass der Wert dort wesentlich niedriger ist.
Also so verstehe ich zumindest den hier verwendeten „Entlademodus“ bei dem der Akku zwar nicht durch den Verbrenner aufgeladen wird, aber ja der Elektromotor durch den Verbrenner beim Vortrieb unterstützt wird.