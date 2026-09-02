Polestar 4: Neue SUV-Version soll das Elektroauto erfolgreich machen

Der Polestar 4 war einst so ein bisschen als Konkurrenz zum Tesla Model Y in den Medien, wie der Polestar 2 die Antwort auf das Tesla Model 3 war. Doch der Erfolg blieb bisher aus und die Nachfrage nach dem Elektroauto ist eher bescheiden.

Daher reicht Polestar eine neue Version nach, den SUV, der etwas mehr Volumen (530 Liter oder bis zu 1.665 Liter) mitbringt, an einen Kombi erinnert und endlich eine Heckscheibe besitzt. Diese fehlt beim Coupé, was keiner so richtig versteht.

Doch es bleibt das alte Problem, denn Geely sieht Polestar weiterhin ganz oben im Markt und startet somit bei 57.900 Euro, was schwierig bleiben dürfte. Und für zwei Motoren zahlt man dann 65.900 Euro, dazu ein paar Extras und das Performance-Paket und wir sind bei knapp 80.000 Euro. Polestar bleibt also im Premiumbereich.

Und nicht nur das, das ist teurer als beispielsweise ein BMW iX3, der etwas weniger Leistung, aber viel mehr Reichweite und Dinge wie 800 Volt mitbringt. Polestar ist noch mit 400 Volt unterwegs, die 800 Volt gibt es also nur im noch teureren 3er.

Ich mag Polestar ja weiterhin, das Design, das Minimalistische, aber bis heute hat man ein Problem mit der Positionierung der Marke. Wer als Underdog ganz oben mitspielt, der muss komplett abliefern. Und wenn nicht, muss der Preis runter. Mal schauen, wie sich die SUV-Version des Polestar 4 ab Herbst 2026 schlagen wird.

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