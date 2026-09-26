Marktgeschehen

KI-Boom in Deutschland: Der Markt wächst um 48 Prozent

René Hesse
Von
3 Kommentare
KI

Der deutsche KI-Markt wächst 2026 laut Bitkom um 48 Prozent auf ein Volumen von 28,7 Milliarden Euro.

Besonders stark steigen die Ausgaben für generative KI. Sie sollen sich von 5,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 11,5 Milliarden Euro verdoppeln. Damit entfallen bereits rund 40 Prozent aller deutschen KI-Ausgaben auf generative Anwendungen.

KI-Software wächst besonders stark

Grundlage der Zahlen sind Daten des Marktforschers IDC. Den größten Anteil am Markt hat KI-Software. Auch Dienstleistungen und Hardware legen deutlich zu.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • KI-Software: 16,0 Milliarden Euro, plus 65 Prozent
  • KI-Dienstleistungen: 6,8 Milliarden Euro, plus 30 Prozent
  • KI-Hardware: 5,8 Milliarden Euro, plus 32 Prozent
  • Prognose für 2027: 40,3 Milliarden Euro, plus 40 Prozent

Der Trend dürfte damit vorerst anhalten. Bitkom sieht KI inzwischen auf dem Weg von der Experimentierphase in den breiten Einsatz. Die Zahlen sprechen zumindest für eine enorme Investitionsdynamik.

Ich finde vor allem den Sprung bei generativer KI bemerkenswert. Wenn die IDC-Prognose eintritt, würde sich der gesamte deutsche KI-Markt innerhalb von nur zwei Jahren von 19,4 auf 40,3 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Niemand braucht die

    Antworten
  2. Zapustal 🍀
    sagt am

    Hoffentlich bedenken auch viele die Auswirkungen von KI. In Südkorea hat erst vor wenigen Tagen die KI die Macht übernommen und reihenweise Kühlschränke lahm gelegt.

    https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kurz-vor-wichtigem-koreanischen-feiertag-samsung-kuhlschranke-fallen-nach-einem-update-aus-16088248.html

    Antworten
    1. EXOzynth ☀️
      sagt am zu Zapustal ⇡

      Deine Interpretation des Artikels aus dem Link ist beeindruckend. 🤣

      Antworten

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