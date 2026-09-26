Lebara startet 9,99-Euro-Tarif mit Extra-Daten fürs Ausland

Lebara startet für 9,99 Euro im Monat einen neuen Mobilfunktarif mit zusätzlichem Datenvolumen für 46 Länder.

Der Allnet 30 GB Travel Flex umfasst 30 GB Datenvolumen für Deutschland und die EU. Hinzu kommen 15 GB für die Nutzung in 46 Ländern der Ländergruppe 1. Dazu gehören unter anderem die Türkei, die Schweiz, die USA, Großbritannien, Indien, Thailand und Mexiko.

Separate Roaming-Pakete sind für dieses Datenvolumen laut Lebara nicht erforderlich. Der Tarif enthält außerdem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 100 Auslandsminuten in 50 Länder.

Lebara Travel-Tarif ist monatlich kündbar

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

9,99 Euro pro Monat

30 GB in Deutschland und der EU

15 GB zusätzlich in 46 Ländern

100 Auslandsminuten in 50 Länder

19,99 Euro Aktivierungsgebühr

Der Postpaid-Tarif ist monatlich kündbar. Lebara begründet das Angebot mit einer hohen Nachfrage nach einfach nutzbaren Roaming-Angeboten. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben bereits Roaming-Pakete für mehr als 110 Länder an.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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