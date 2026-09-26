Lebara startet 9,99-Euro-Tarif mit Extra-Daten fürs Ausland
Lebara startet für 9,99 Euro im Monat einen neuen Mobilfunktarif mit zusätzlichem Datenvolumen für 46 Länder.
Der Allnet 30 GB Travel Flex umfasst 30 GB Datenvolumen für Deutschland und die EU. Hinzu kommen 15 GB für die Nutzung in 46 Ländern der Ländergruppe 1. Dazu gehören unter anderem die Türkei, die Schweiz, die USA, Großbritannien, Indien, Thailand und Mexiko.
Separate Roaming-Pakete sind für dieses Datenvolumen laut Lebara nicht erforderlich. Der Tarif enthält außerdem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 100 Auslandsminuten in 50 Länder.
Lebara Travel-Tarif ist monatlich kündbar
Die wichtigsten Konditionen im Überblick:
- 9,99 Euro pro Monat
- 30 GB in Deutschland und der EU
- 15 GB zusätzlich in 46 Ländern
- 100 Auslandsminuten in 50 Länder
- 19,99 Euro Aktivierungsgebühr
Der Postpaid-Tarif ist monatlich kündbar. Lebara begründet das Angebot mit einer hohen Nachfrage nach einfach nutzbaren Roaming-Angeboten. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben bereits Roaming-Pakete für mehr als 110 Länder an.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Schade, hab erst letzte Woche 2x den MagentaMobil (30 €/SIM) bestellt, da wir Telefonate von DE nach CH brauchen. Hier wäre es zwar o2-Netz, aber dafür gerade mal 1/3 des Preises