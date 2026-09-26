DKB verlängert Kreditkarten-Aktion

Die DKB verlängert den 30-Euro-Bonus für Neukunden der Visa Kreditkarte bis zum 31. Dezember 2026.

Die Aktion richtet sich an Kunden, die ihre erste Visa Kreditkarte bei der DKB beantragen. Wer die Bedingungen erfüllt, erhält laut DKB eine Gutschrift von 30 Euro auf das Kreditkartenkonto. Der Bonus gleicht damit nach Angaben der Bank den Kartenpreis für das erste Jahr praktisch aus.

DKB Visa Kreditkarte: So gibt es die 30 Euro

Für die Prämie reicht die Beantragung allein nicht aus. Kunden müssen die Karte anschließend innerhalb einer festgelegten Frist aktiv einsetzen.

Diese Bedingungen gelten für den Bonus:

Erste Visa Kreditkarte bis 31. Dezember 2026 beantragen

Innerhalb von sechs Wochen dreimal mit der Karte bezahlen

Jeder Kartenumsatz muss mindestens 5 Euro betragen

30 Euro werden etwa drei Monate nach Beantragung gutgeschrieben

Die Kreditkarte lässt sich weltweit an Visa-Akzeptanzstellen zum Bezahlen und für Bargeldabhebungen einsetzen. Zum Leistungsumfang gehören laut DKB außerdem eine kostenlose Notfallkarte und Notfallbargeld.

Ich finde die Verlängerung vor allem für Kunden interessant, die ohnehin eine echte Kreditkarte zur DKB Visa Debitkarte suchen. Die 30 Euro sind kein riesiger Bonus, senken aber zumindest die Kosten im ersten Jahr deutlich.

Zur DKB Visa →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗