Fintech

DKB verlängert Kreditkarten-Aktion

René Hesse
Von
Dkb Header

Die DKB verlängert den 30-Euro-Bonus für Neukunden der Visa Kreditkarte bis zum 31. Dezember 2026.

Die Aktion richtet sich an Kunden, die ihre erste Visa Kreditkarte bei der DKB beantragen. Wer die Bedingungen erfüllt, erhält laut DKB eine Gutschrift von 30 Euro auf das Kreditkartenkonto. Der Bonus gleicht damit nach Angaben der Bank den Kartenpreis für das erste Jahr praktisch aus.

DKB Visa Kreditkarte: So gibt es die 30 Euro

Für die Prämie reicht die Beantragung allein nicht aus. Kunden müssen die Karte anschließend innerhalb einer festgelegten Frist aktiv einsetzen.

Diese Bedingungen gelten für den Bonus:

Die Kreditkarte lässt sich weltweit an Visa-Akzeptanzstellen zum Bezahlen und für Bargeldabhebungen einsetzen. Zum Leistungsumfang gehören laut DKB außerdem eine kostenlose Notfallkarte und Notfallbargeld.

Ich finde die Verlängerung vor allem für Kunden interessant, die ohnehin eine echte Kreditkarte zur DKB Visa Debitkarte suchen. Die 30 Euro sind kein riesiger Bonus, senken aber zumindest die Kosten im ersten Jahr deutlich.

Zur DKB Visa →

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