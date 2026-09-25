Apple iPad mini mit OLED zeigt sich erstmals auf einem Bild

Apple bringt in diesem Jahr erstmals ein iPad mini mit OLED-Display auf den Markt und MacRumors hat das erste Bild gefunden. Es zeigt leider nur die Front, aber man erkennt, dass die Frontkamera auch bei diesem iPad auf die lange Seite wandert.

Man hat das Bild neben einem Bild des neuen Apple TV und den Farben für den HomePod mini 2 gefunden und erfahren, dass ein Apple 20 Pro unter der Haube werkelt und es ein neues Speaker-System (für Wasserschutz?) im iPad mini gibt.

Optisch hätte ich gehofft, dass der Rand um das Display dünner wird, der ist doch noch sehr dick. Aber das OLED-Display hat wohl auch nur 60 Hz und keine 120 Hz, Apple hält es also weiterhin bewusst zurück, damit es nicht zu modern ist. Mit einer Ankündigung ist zeitnah zu rechnen, vielleicht ja sogar schon kommende Woche.

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