Firmware und Updates

Panasonic spendiert mehreren LUMIX-Kameras neue Funktionen

René Hesse
Von
LUMIX S9

Panasonic veröffentlicht am 13. Oktober kostenlose Firmware- und App-Updates für mehrere LUMIX-Kameras.

Im Mittelpunkt steht die LUMIX S9 mit Firmware 2.1. Sie erhält zusätzliche MP4-(Lite)-Formate mit 4K 60p/50p sowie Full HD mit 120p/100p/60p/50p. Zudem unterstützt die Kamera künftig LUMIX Flow ab Version 1.7.0.

Panasonic erweitert Funktionen der LUMIX S9

Panasonic baut außerdem die Belegung der Objektiv-Fn-Taste deutlich aus. Nutzer können darüber künftig unter anderem Stabilisierung, Zoom- und Fokusfunktionen direkt steuern.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • LUMIX S9: neue 4K- und Full-HD-Aufnahmeformate
  • S1RII, S1II und S1IIE: schnellere Auslöserreaktion und bessere Serienbilder mit externen Blitzgeräten
  • LUMIX Lab 3.1.1: LUT-Filter und herunterladbare LUT-Pakete
  • LUMIX Flow 1.7.0: Unterstützung für die LUMIX S9

Für S1RII, S1II und S1IIE nennt Panasonic zudem eine höhere allgemeine Betriebsstabilität. Die Updates erscheinen parallel zur Markteinführung des LUMIX S 20mm F2.5 und stehen ab dem 13. Oktober kostenlos bereit.

Ich finde vor allem das Update für die S9 interessant. Neue Aufnahmeformate und zusätzliche Tastenbelegungen erweitern den praktischen Nutzen einer bereits erhältlichen Kamera, ohne dass dafür neue Hardware nötig ist.

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