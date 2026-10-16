Tschüss 911er: Porsche zeigt neues Flaggschiff

Der Porsche 911 wird langfristig nicht die Speerspitze der Sportwagen bei Porsche sein, denn das neue Konzept „Mission S“ ist eine Preview für eine Mittelmotor-Supersportwagenplattform, so Michael Leiters. Mit diesem Auto will man kein „einmaliges Hypercar“ bauen, es ist ein „dauerhaftes Angebot“, so der Porsche-Chef.

Gleichzeitig zeigt dieses Konzept die „gestalterischen Merkmale“, die Porsche in Zukunft prägen werden, es ist also auch eine kleine Vorschau für ein aktuelleres Design der VW-Marke. Porsche hat sich hier laut eigenen Angaben vor allem an den alten Sportwagen, wie dem 959 oder auch 550 Spyder beim Design orientiert.

Porsche wird sein Portfolio jetzt also nach oben ausbauen, denn mit dem K1 kommt ein SUV über dem Cayenne und mit dem Mission S kommt ein Sportwagen über dem 911er, ein „dauerhaftes Supersportwagenangebot“. Technische Details hat Porsche diese Woche aber nicht genannt, es ging heute vielmehr um das Design.

Optisch gefällt mir der Mission S wirklich gut, sehr gut sogar. Aber er steht für mich auch ein bisschen für die Vergangenheit, denn eigentlich sollte so ein Angebot als Mission X und vollelektrisch kommen. Und in der Pressemitteilung schwärmt mir Porsche zu oft von der „guten alten Zeit“, in die man gerne wieder möchte.

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