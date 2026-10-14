Volkswagen wird sein Portfolio „halbieren“

Die VW-Marken müssen ausmisten, denn der Konzern verkauft immer weniger Autos und daher hat man sich in den letzten Wochen angeschaut, welches Autos eine Zukunft haben. Im Rahmen der Paris Motor Show hat Thomas Schäfer von VW betont, dass man keine Modelle einstellen wird, es sei ein „natürlicher Vorgang“.

Langfristig wird es beispielsweise keinen VW Polo und VW ID Polo geben, nach 2035 wird der Verbrenner von alleine wegfallen. Der Fokus liegt aber, so der Chef der Marke, auf den Modellen, die „profitabel“ sind. Modelle wie beispielsweise ein VW T-Roc Cabrio haben also vorerst keinen Platz im Lineup von Volkswagen.

Ähnlich ist man übrigens auch bei Skoda und Cupra vorgegangen, den „Core“-Marken im VW-Konzern, die in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Es wird eigene Projekte geben, wie den VW ID Up, aber grundsätzlich entwickelt man eine Basis und dann bringt jede Marke ein Modell (VW ID Polo, Skoda Epiq und Cupra Raval).

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