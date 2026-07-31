Prime Video senkt viele Leihpreise – 0,99 Euro je Film

Prime Video startet heute (31. Juli 2026) wieder einmal mit Rabatten auf Filme. Zum vergünstigten Preis von je nur 0,99 Euro können Prime-Mitglieder exklusiv ausgewählte Filme ausleihen.

Im Rahmen der neuen Rabattaktion können ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum viele Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausgeliehen werden. Zwar ist die Ausleihe wie üblich nur kurze Zeit möglich, daraufhin habt ihr jedoch 30 Tage Zeit, mit dem Anschauen des Films zu beginnen.

Obendrein sind einige der Filme auch in OV sowie Ultra-HD-Auflösung verfügbar. Ein Großteil der Filme kann nur mäßige Bewertungen bei IMDb vorweisen, aber es gibt auch einige beliebte bzw. einstmals sehr erfolgreiche Streifen mit Top-Bewertungen.

Mit dabei sind unter anderem EPiC – Elvis Presley in Concert, Silent Friend, Therapie für Wikinger, Der Fremde, The Housemaid, Magazine Dreams, Blue Moon, Zeugen der Wahrheit, Dust Bunny, Sovereign, Rückkehr nach Ithaka oder auch The Moment. Stöbert einfach mal durch.

Zu allen Aktionsfilmen →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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