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Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger

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| 2 Kommentare

Heute starten wir unseren Sommerdeal für mobiFlip Plus. In den letzten Jahren hatten wir diesen parallel zum Amazon Prime Day angeboten. Künftig wird er jedoch entkoppelt und immer im Juli laufen.

Ab sofort könnt ihr mobiFlip Plus mit über 50 Prozent Rabatt buchen.

Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Bestellbar ist das Frühlingsdeal-Aktionspaket ab sofort für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link. Der Rabatt gilt dauerhaft, solange das Paket läuft. Die Aktion läuft nur im Juli, also bis zum 31.07.2026.

Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt wie gewohnt:

  • Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt
  • Werbefreiheit für mobiFlip.de
  • Schnellere Ladezeit der Website
  • Kein Nutzertracking
  • Dark Mode (optional)
  • Optimierte Beitragsansicht
  • Kommentarhervorhebung (nur auf Wunsch)
  • Unterstützt das Projekt fair und direkt :-)

Unabhängig davon gibt es nun Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) ganz einfach für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.

Zum mobiFlip Plus Sommerdeal →

Ergänzende Information: Ein Teil der Erlöse gehen an den Dienstleister Steady für das Bereitstellen der Abo-Plattform. Bei einer Lastschriftzahlung fallen die geringsten Gebühren an. Danke!


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  1. Mårtiň 💎
    sagt am

    Vor zwei Wochen erst verlängert, jeden Cent wert 👏

    Antworten
  2. Ludwig 👋
    sagt am

    Gesehen, gesagt, getan. :)

    Vielen Dank für eure tolle Arbeit!

    Antworten

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