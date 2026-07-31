Dienste

Google Earth ermöglicht individuelle KI-Bilder direkt auf der Karte

Autor-Bild
Von
|

Google Earth erweitert seinen Webdienst um eine KI-Funktion zur Erstellung individueller Bilder auf Basis von Karten- und 3D-Daten.

Google hat die weltweite Einführung der Bildgenerierung mit Nano Banana 2 für Google Earth Web bekannt gegeben. Nutzer können direkt in der Kartenansicht einen Ort auswählen und per Texteingabe individuelle Bilder erzeugen lassen. Laut Google kombiniert die Funktion Satelliten-, Luft- und 3D-Aufnahmen mit generativer KI.

Die neue Funktion soll unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Genannt werden unter anderem die Visualisierung historischer Orte, die Erstellung von Infografiken sowie Entwürfe für Bau- und Stadtplanungsprojekte.

Auch private Vorhaben wie die Darstellung eines geplanten Hauses oder kreative Zukunftsszenarien für bekannte Orte lassen sich laut Google auf diese Weise darstellen.

Google Earth erhält KI-Bildgenerierung mit Nano Banana

Mögliche Einsatzbereiche:

  • Historische Orte visualisieren
  • Infografiken zu Sehenswürdigkeiten erstellen
  • Bau- und Immobilienprojekte veranschaulichen
  • Kreative Zukunftsszenarien entwerfen

Nach Angaben des Unternehmens greift Gemini bei passenden Anfragen zusätzlich auf relevante Informationen zurück, etwa für die Erstellung von Infografiken. Die erzeugten Bilder sollen direkt in Google Earth angezeigt werden und auf den vorhandenen Geodaten des ausgewählten Standorts basieren. Die Funktion steht ab sofort weltweit für Nutzer der Webversion von Google Earth zur Verfügung.

Ich finde den Ansatz interessant, weil sich Kartenmaterial damit deutlich vielseitiger nutzen lässt. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie zuverlässig die KI zwischen kreativer Visualisierung und realitätsnaher Darstellung unterscheidet.

Fresh’n Rebel Smartfinder für Apple „Wo ist?“ und Google „Mein Gerät finden“ zum Schnäppchenpreis

Der Sonderpostenhändler Action, der in ganz Deutschland zahlreiche Filialen betreibt, verkauft ab heute einen Tracker für das Apple „Wo ist?“-…29. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Google Earth ermöglicht individuelle KI-Bilder direkt auf der Karte
Weitere Neuigkeiten
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 5: Die Nachfrage geht weiter zurück
in Gaming
Apple Tim Cook Header
Tim Cook verabschiedet sich als Apple-Chef
in News
Sonos Era 300 Detail
Sonos-Event im September: Es soll viele neue Produkte geben
in Events
Apple wird KI-Funktionen in ein Abo packen
in Dienste
Nintendo kündigt Mario-Klassiker für die Switch an
in Gaming
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg (1)
Vodafone erweitert Gigabit-Netz auf 31 Millionen Haushalte
in Vodafone
Vorbereitungen laufen: Elon Musk will Tesla und SpaceX vereinen
in Mobilität
Xbox Marketing 2024
Xbox: Die Konsole soll der „Kern“ für das Wachstum ab 2027 sein
in Gaming
Tesla plant Upgrade für kabelloses Laden im Model Y und Model 3
in Mobilität
Mercedes zeigt neue Elektro-Hoffnung: Woran es scheitern könnte
in Mobilität