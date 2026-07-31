Google Earth ermöglicht individuelle KI-Bilder direkt auf der Karte

Google Earth erweitert seinen Webdienst um eine KI-Funktion zur Erstellung individueller Bilder auf Basis von Karten- und 3D-Daten.

Google hat die weltweite Einführung der Bildgenerierung mit Nano Banana 2 für Google Earth Web bekannt gegeben. Nutzer können direkt in der Kartenansicht einen Ort auswählen und per Texteingabe individuelle Bilder erzeugen lassen. Laut Google kombiniert die Funktion Satelliten-, Luft- und 3D-Aufnahmen mit generativer KI.

Die neue Funktion soll unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Genannt werden unter anderem die Visualisierung historischer Orte, die Erstellung von Infografiken sowie Entwürfe für Bau- und Stadtplanungsprojekte.

Auch private Vorhaben wie die Darstellung eines geplanten Hauses oder kreative Zukunftsszenarien für bekannte Orte lassen sich laut Google auf diese Weise darstellen.

Google Earth erhält KI-Bildgenerierung mit Nano Banana

Mögliche Einsatzbereiche:

Historische Orte visualisieren

Infografiken zu Sehenswürdigkeiten erstellen

Bau- und Immobilienprojekte veranschaulichen

Kreative Zukunftsszenarien entwerfen

Nach Angaben des Unternehmens greift Gemini bei passenden Anfragen zusätzlich auf relevante Informationen zurück, etwa für die Erstellung von Infografiken. Die erzeugten Bilder sollen direkt in Google Earth angezeigt werden und auf den vorhandenen Geodaten des ausgewählten Standorts basieren. Die Funktion steht ab sofort weltweit für Nutzer der Webversion von Google Earth zur Verfügung.

Ich finde den Ansatz interessant, weil sich Kartenmaterial damit deutlich vielseitiger nutzen lässt. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie zuverlässig die KI zwischen kreativer Visualisierung und realitätsnaher Darstellung unterscheidet.

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