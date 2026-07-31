Porsche: Neuer Verbrenner spielt „wichtige Rolle“ für die Zukunft

Porsche will sich in den kommenden 10 Jahren neu aufstellen, im Herbst werden wir die Details zum Plan „Sportwagenschmiede 2035“ erfahren. Doch es wird eine Weile dauern, bis der neue Plan von Michael Leiters (neuer Porsche-Chef) greift.

Porsche hält Verbrenner für wichtig

In den nächsten zwei Jahren liegt der Fokus bei Porsche auf einem Umbau und Sparmaßnahmen, so Leiters im Interview mit der FAZ. Dann kommt langsam das neue Portfolio und da spielt ein neuer Verbrenner eine „wichtige Rolle“ bei Porsche.

Man sieht das Aus für den Verbrenner-Macan als Fehler und gegen 2028 soll ein neues Modell kommen. Bisher ist unklar, ob das ein „Macan“ wird oder Porsche einen neuen Namen sucht. Basis ist der aktuelle Audi Q5, den man dafür anpasst.

Porsche wird jeden Euro hinterfragen

Porsche hat die Zeit also um zehn Jahre zurückgedreht und will sich wieder mehr auf „Sportwagen“ mit Verbrenner fokussieren, so will man dafür sorgen, dass die VW-Marke überlebt, auch wenn man in Zukunft deutlich weniger Autos verkauft.

Und damit sich das rechnet, liegt der andere Fokus auf „Schmiede“ (daher auch der Plan „Sportwagenschmiede 2035“), man will also „jeden Euro hinterfragen“, den man ausgibt. Es geht hier nicht um „Rationalität“, sondern um „Emotionen“.

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