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Homematic IP Kameras jetzt erhältlich

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Das Smart-Home-Unternehmen Homematic IP hat heute verkündet, dass mehrere neue Kameramodelle für den Innen- und Außenbereich jetzt erhältlich sind.

Die neuen Kameras sollen das bestehende Smart-Home-Angebot erweitern und lassen sich laut Unternehmensangaben direkt in das Homematic-IP-System integrieren. Die Modelle richten sich sowohl an Nutzer, die Innenräume überwachen möchten, als auch an Anwender, die Eingangsbereiche, Terrassen oder Gärten im Blick behalten wollen.

Für den Innenbereich bietet Homematic IP verschiedene Kameras mit Funktionen wie Bewegungs- und Geräuscherkennung, hochauflösender Videoaufnahme sowie einem Ereignisspeicher von bis zu sieben Tagen an. Ein Modell verfügt zusätzlich über eine Schwenk- und Neigefunktion für eine flexiblere Überwachung von Wohnräumen.

Neue Homematic-IP-Kameras für Haus und Grundstück

Auch für den Außenbereich wurden mehrere Varianten vorgestellt. Dazu zählen eine Video-Türklingel mit Gegensprechfunktion und Personenerkennung, eine Kombination aus Außenleuchte und Kamera sowie klassische Außenkameras mit Bewegungserkennung und Schutzart IP65.

Im Video: Die Homematic IP Kameras im Überblick

Wichtige Merkmale im Überblick:

  • Innen- und Außenkameras verfügbar
  • Bewegungs- und Geräuscherkennung
  • KI-basierte Personenerkennung bei ausgewählten Modellen
  • App-Anbindung mit Push-Benachrichtigungen
  • Akku-Modell mit bis zu sechs Monaten Standby-Zeit

Eine weitere Neuheit ist eine akkubetriebene Außenkamera, die laut Unternehmensangaben besonders flexibel montiert werden kann.

Preislich geht es bei knapp 80 Euro los, das teuerste Kameramodell kostet knapp 230 Euro. Die meisten der Modelle sind jetzt sofort ab Lager verfügbar.

Zu den Homematic IP Kameras →

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