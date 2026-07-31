Traders Place erweitert Dividenden-Wiederanlage und Sparpläne
Die Finanzplattform Traders Place erweitert ihr Depotangebot um neue Funktionen für die automatische Wiederanlage und flexiblere Sparpläne.
Traders Place hat nach eigenen Angaben zwei Neuerungen für seine Kunden eingeführt. Ab sofort können Dividenden und Ausschüttungen aus Aktien, Fonds und ETFs bereits ab einem Euro automatisch und ohne zusätzliche Gebühren wieder in das jeweilige Wertpapier investiert werden.
Nach Unternehmensangaben erfolgt die Wiederanlage direkt in das bestehende Investment. Dadurch sollen Anleger ihre Erträge ohne manuelle Ausführung erneut investieren können. Das Unternehmen verweist in diesem Zusammenhang auf den möglichen Nutzen des Zinseszinseffekts.
Traders Place erweitert Sparpläne und Wiederanlage
Die wichtigsten Änderungen:
- Automatische Wiederanlage ab 1 Euro
- Gebührenfreie Wiederanlage in das jeweilige Wertpapier
- Sechs statt bisher fünf Ausführungstage für Sparpläne
- Mehrere Ausführungstage je ISIN für häufigere Sparintervalle
Zusätzlich wurden die Sparplan-Funktionen ausgebaut. Kunden können ihre Sparpläne künftig monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich an insgesamt sechs Ausführungstagen durchführen lassen. Außerdem können mehrere Ausführungstage für dieselbe ISIN eingerichtet werden. Dadurch sind auch wöchentliche oder zweiwöchentliche Sparrhythmen möglich.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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