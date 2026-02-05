ProSiebenSat.1 und Telekom schmieden neuen TV-Pakt für fünf Jahre

Die Mediengruppe ProSiebenSat.1 und die Deutsche Telekom weiten ihre Zusammenarbeit aus und sichern die Verbreitung aller Inhalte über MagentaTV für fünf Jahre.

Die Telekom und ProSiebenSat.1 haben ihre langjährige Kooperation erweitert und eine neue Vereinbarung mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Kern der Zusammenarbeit bleibt die Verbreitung sämtlicher linearer Free- und Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1 über MagentaTV in SD und HD.

Ergänzend setzen beide Unternehmen ihre Kooperation im Bereich „Addressable TV“ und Vermarktung fort, wie es in einer Mitteilung heißt.

Neben dem linearen Angebot umfasst die Vereinbarung eine vertiefte Zusammenarbeit im Streaming-Bereich. Bereits seit 2024 sind die werbefinanzierten Inhalte von Joyn über MagentaTV abrufbar und in die Benutzeroberfläche integriert. Laut Unternehmensangaben soll die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Inhalte während der Vertragslaufzeit weiter ausgebaut werden.

Fokus auf Joyn und Joyn PLUS+ bei MagentaTV

Ein zentraler Bestandteil der neuen Vereinbarung ist Joyn PLUS+. Seit dem Jahreswechsel 2025/2026 können Telekom-Kunden das Zusatzangebot direkt über die Telekom buchen. Nach Angaben der Partner ist das Abo mit einem Preisvorteil bei einer Laufzeit von zwölf Monaten verbunden und soll künftig weiterentwickelt werden.

Leistungsmerkmale von Joyn PLUS+ laut Anbieter:

Vorab-Previews ausgewählter TV-Formate

Exklusive Inhalte und zusätzliche Reality-Formate

HD-Verfügbarkeit aller Inhalte

Darüber hinaus betonen beide Unternehmen die Nutzungskomfortfunktionen von MagentaTV. Funktionen wie zeitversetztes Fernsehen, Neustart laufender Sendungen sowie Aufnahmeoptionen sollen es ermöglichen, Inhalte flexibel live oder auf Abruf zu nutzen, sowohl zu Hause als auch mobil.

Ich halte die Kooperation für strategisch folgerichtig, da sie klassische TV-Verbreitung und Streaming enger verzahnt, ohne den Charakter beider Angebote grundlegend zu verändern.

Zu MagentaTV →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.