Radio trotzt dem Digitaltrend mit Millionenpublikum

Das Radio bleibt für Millionen Menschen in Deutschland ein fester Bestandteil des Alltags.

Die aktuelle Reichweitenstudie ma 2026 Audio II der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse zeigt, dass werktags 51,782 Millionen Menschen Radio hören. Das entspricht 73,9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung bleibt die tägliche Nutzung laut Studie weitgehend stabil.

Die Hörfunkprogramme der ARD erreichen werktags 34,373 Millionen Menschen. Damit nutzen 49,1 Prozent der Bevölkerung mindestens eines der Angebote. Nach Angaben der Studie bleibt auch dieser Wert im Vergleich zur vorherigen Erhebung nahezu unverändert.

ARD legt bei regionalen Hörfunkprogrammen zu

Besonders deutlich fällt der Zuwachs bei den regionalen Landeswellen der ARD aus. Diese erreichen laut Unternehmensangaben täglich 14,871 Millionen Hörer und damit rund 1,2 Millionen mehr als bei der vorherigen Erhebung. Der Anteil der Menschen, die täglich ein regional ausgerichtetes Radioprogramm nutzen, steigt auf 21,2 Prozent.

Die ma Audio erscheint zweimal jährlich und kombiniert repräsentative Befragungen, technische Messungen sowie Daten zu den Empfangswegen. Die Ergebnisse beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland.

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