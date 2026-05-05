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Raisin startet ein Kinderdepot

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Die Zinsplattform Raisin hat ein digitales Kinderdepot für langfristige ETF-Sparpläne vorgestellt.

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes liegen die monatlichen Ausgaben für ein Kind derzeit bei rund 950 Euro. Mit dem neuen Kinderdepot sollen Eltern frühzeitig Kapital für ihre Kinder aufbauen können. Das Angebot basiert auf einer digitalen ETF-Vermögensverwaltung, die nach einmaliger Einrichtung automatisiert weiterläuft. Sparpläne sind ab 25 Euro monatlich möglich.

ETF-Kinderdepot mit steueroptimiertem Rebalancing

Das Kinderdepot investiert laut Raisin in breit gestreute ETF-Portfolios mit bis zu 8.000 Aktien. Je nach Risikoprofil wird die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen angepasst. Zusätzlich soll eine Rebalancing-Funktion künftig automatisch Gewinne realisieren, um die jährlichen steuerlichen Freibeträge von Kindern besser auszunutzen.

Wichtige Daten zum Kinderdepot:

  • ETF-Sparplan ab 25 Euro pro Monat
  • 0,2 Prozent Managementgebühr pro Jahr
  • Bis zu 13.348 Euro steuerfreie Kapitalerträge jährlich
  • Zielrendite von 7,6 Prozent bei 100 Prozent Aktienquote

Mit Erreichen der Volljährigkeit geht das Vermögen vollständig auf das Kind über.

Für die Vanguard-ETFs im Kinderdepot werden die laufenden Kosten (TER) in voller Höhe erstattet. Das Kinderdepot mit Aktien- und Anleihen-ETFs kostet also 0,2 % p. a. ( Es können Transaktionskosten innerhalb der Fonds hinzukommen. Alle Kosten finden Sie im Ex-ante-Kostenausweis. In der Risikoklasse Geldmarkt liegen die Kosten bei 0,3% p. a.) – vergleichbar mit einem selbst verwalteten ETF-Portfolio (ETF-Kosten (TER) liegen meist bei 0,1 – 0,5 %.).

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