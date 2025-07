Renault bricht überraschend ein und senkt Prognose

Eigentlich sah es bei Renault im aktuellen Jahr ganz gut aus, doch jetzt kam die überraschende Meldung, dass die Nachfrage „leicht unter den Erwartungen“ liegt und man vor allem bei den Privatkunden und bei Nutzfahrzeugen schwächelt.

Doch Renault will an der aktuellen Strategie festhalten und keine Autos in den Markt „drücken“, das Unternehmen plant jetzt, wie viele aktuelle Marken in der Krise, ein Sparprogramm. Details zu diesem wird die Renault-Gruppe noch im Juli teilen.

Diese Meldung kommt kurz nach dem überraschenden Abgang des CEOs vor ein paar Tagen, die Marke befindet sich derzeit im Wandel und will „in die Champions League der Autohersteller“ aufsteigen. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg.

