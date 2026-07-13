Mobilität

Dieser „elektrische 911er“ ist nicht von Porsche

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Porsche schließt einen elektrischen 911er weiterhin komplett aus, was ich schade finde, da die Interpretation des Originals spannend wäre. Doch man glaubt wieder mehr an den alten Verbrenner und überlässt daher der Konkurrenz das Feld.

Bei Renault möchte man diese Chance mit dem Alpine A110 nutzen, den man auf dem Goodwood Festival of Speed 2026 in Großbritannien dabei hatte. Und als ich das Bild gesehen habe, hat mich dieser direkt an einen Porsche 911 erinnert.

Die Front erinnert doch stark an einen 911er, auch wenn die Designsprache von Alpine zu sehen ist. Ich wette, dass Renault auch genau diese Kunden abholen will, denn ein guter und vollelektrischer 911er würde sicher eine Zielgruppe finden.

Ich bin mal gespannt, wie und wann Porsche einen echten Sportwagen als reines Elektroauto auf den Markt bringen wird (jedenfalls in dieser Klasse, der Taycan geht ja auch als Sportwagen durch). Porsche kämpft aber aktuell auch mit Problemen beim elektrischen 718er, so ein Modell könnte also noch eine ganze Weile dauern.

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  1. Kalle 🍀
    sagt am

    Ein 911er ist nur dann ein 911er, wenn er ein Benziner ist. Ein Elektro-Porsche ist in meinen Augen kein echter 911er mehr.

    Antworten

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