Mercedes-Chef spricht von „Tiefpunkt“ bei Knöpfen

Vielleicht hat sich die Automobilbranche in die falsche Richtung entwickelt, so Ola Källenius bei Autocar. Es ging um die Frage, ob die aktuellen Lösungen mit zu vielen Elementen auf (Touch-)Displays wirklich der beste Weg in einem Auto sind. Nein.

Die Branche (also nicht alle, aber der Chef von Mercedes wollte wohl nicht nur die eigene Marke als Opfer darstellen) sei an einem „Tiefpunkt“, wenn es um Knöpfe im Auto geht. Daher feiern physische Knöpfe, wie auf dem Lenkrad, ein Comeback.

Und wie sieht es bei den Displays aus? Auch diese wurden immer größer und vor allem immer mehr? Vielleicht, vielleicht auch nicht, da schließt Mercedes noch kein Ende des Wachstums aus. Und das, obwohl man die größten und meisten Displays von allen Automarken verbaut. Wenn der Kunde aber mehr will, bekommt er das.

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