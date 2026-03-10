Gaming

Resident Evil 9: Die Geschichte von Reqiuem geht offiziell weiter

Capcom hat heute offiziell bestätigt, was sich bereits angedeutet hat, Resident Evil Requiem ist noch nicht abgeschlossen und es geht weiter. Wie und wann? Das ist noch unklar, man bittet die Fans aber um etwas Geduld, es wird noch dauern.

Bisher ist unklar, ob es sich dabei um ein kostenpflichtiges DLC handelt, aber da man die Story ausbauen möchte, ist stark davon auszugehen. Ich könnte mir gut vorstellen, was da geplant ist, das Ende des Spiels deutet es an. Irgendwie aber auch schade, dass DLCs mittlerweile fest zur Planung eines Spiels dazugehören.

Ich habe das Spiel mittlerweile jedenfalls beendet und es bleibt bei meinem Fazit vom Wochenende, als ich noch nicht ganz durch war, es hat mich sehr gut gefallen und ist eines der besten Spiele der Reihe für mich. Die Geschichte ist wirklich etwas kurz, aber vermutlich lässt sich die Entwicklung mit DLCs so besser finanzieren.

