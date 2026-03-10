Neuer Apple TV dürfte im Herbst 2026 kommen

Es gab letztes Jahr einige Produkte, die sich immer wieder bei Apple andeuteten und sogar im Code von Apple selbst zu finden waren – aber nicht gezeigt wurden.

Dazu gehörten neue AirTags, ein neuer Apple TV und ein neuer HomePod mini. Die AirTags hat Apple vor ein paar Wochen vorgestellt, doch wo bleiben die anderen zwei Produkte? Viele warten auf einen neuen Apple TV, die aktuelle Generation kam immerhin schon 2022 auf den Markt und ist mit dem Apple A15 langsam veraltet.

Diese zwei Produkte waren ebenfalls für März geplant, wurden aber nicht gezeigt, was einen Grund hat. Ich habe es mir schon gedacht und laut Mark Gurman von Bloomberg liegt es daran, dass der neue Apple TV und die zweite Generation des HomePod mini mit der neuen Version von Siri verbunden sind – die später kommt.

Das smarte Display kommt jetzt doch erst im Herbst und da auch der neue Apple TV und HomePod mini 2 die neue Version von Siri als Grundlage nutzen, werden wir diese beiden Neuheiten von Apple vermutlich auch nicht vor dem Sommer sehen.

Auf der einen Seite ist das schade, weil ich auf den neuen Apple TV warte (meine alte Generation ist seit tvOS 26 nicht mehr zu gebrauchen und ich nutze aktuelle das OS des Smart TVs), auf der anderen Seite macht es den neuen Apple TV für mich spannender. Wird das mit der neuen Generation mehr als nur eine TV-Box?