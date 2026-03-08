Mein Tipp der Woche: Resident Evil Requiem

Seit knapp einer Woche spiele ich Resident Evil Requiem alias Resident Evil 9 und ich habe das Spiel zwar noch nicht ganz beendet, nähere mich aber wohl langsam dem Finale und möchte ein erstes Fazit ziehen: Das wird ein Kandidat für mein Spiel des Jahres. Bisher würde ich eine 9 oder 10 vergeben, mal das Finale abwarten.

Ich war bei den ganzen Trailern ehrlich gesagt skeptisch, denn ich mag die Teile mit mehr Horror und ich mag die Teile mit mehr Action, konnte mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass man das gut kombinieren kann. Kann man. Das Spiel hat mich von der ersten Minute gefesselt und das hält seit dem an, es macht extrem viel Spaß.

Ich muss zwar gestehen, dass ich gerne Resident Evil spiele und allgemein ein Fan von Third-Person-Singleplayer-Spielen (ich habe keine Minute in der Ego-Ansicht gezockt) bin, aber gute und lineare Spiele sind doch selten geworden. Hier gibt es ein kompaktes und hochwertiges Spiel, was von vorne bis hinten sehr rund läuft.

Und es sieht auf der PlayStation 5 Pro verdammt gut aus, in Kombination mit einem OLED TV, gutem Sound über Kopfhörer und bei Dunkelheit am Abend ist das ein echt starkes Erlebnis. Für mich auf einem Level mit dem Remake von Resident Evil 4 bisher und eines der besten Spiele der RE-Reihe, eine ganz klare Empfehlung.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.