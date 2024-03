Rise of the Ronin: Mein erster Eindruck zum neuen PS5-Spiel

Als Nutzer der PlayStation 5 muss man sich zwar derzeit keine Sorgen über neue und hochwertige Spiele machen, aber bei den PlayStation Studios ist es mit Blick auf AAA-Singleplayer-Spiele doch eher ruhig. Ein Blockbuster steht allerdings an.

Kommende Woche startet Rise of the Ronin exklusiv auf der PlayStation 5 und ich konnte mir das Spiel bereits anschauen. Heute gibt es meinen ersten Eindruck und ich muss zugeben, dass ich dieses Mal sogar selbst sehr gespannt auf diesen war.

Rise of the Ronin: 7 persönliche Eindrücke

Es gibt drei Grafik-Modi und die offene Welt sieht teilweise richtig gut aus und steckt voller Liebe zum Detail, aber selbst im besten Modus sieht es wie ein Spiel der PS4-Ära aus. The Last of Us Part 2 oder Ghost of Tsushima, welches viele Ähnlichkeiten mit Rise of the Ronin hat, sehen teilweise sogar besser aus. Das hier ist kein Grafik-Blockbuster, auch wenn das Spiel exklusiv für die PS5 erscheint. Ich habe mich daher für den Performance-Modus entschieden, da es teilweise ein sehr schnelles Spiel ist und die 60 fps sehr angenehm sind. Es wirkt ein bisschen wie ein PS4-Spiel, welches ein PS5-Upgrade bekommen hat und jetzt durch die bessere Hardware mit flüssigen 60 fps läuft.

Das Erkunden der Welt erinnert stark an typische Open World-Spiele wie Assassin’s Creed, Horizon oder eben Ghost of Tshushima. Es macht bisher Spaß und wirkt noch nicht repetitiv, aber das hier ist eine Preview der ersten zwei Spielstunden, mehr kann und darf ich dazu noch nicht sagen.

Dies gilt auch mit Blick auf die Story, die in den ersten Minuten wirklich toll inszeniert ist. Es gibt viele Szenen, die animiert sind, und auch die deutsche Übersetzung ist bisher gut, wobei der Ton bei der Sprache bei mir ein bisschen dumpf hier und da ist. Die Einleitung in Rise of the Ronin holt einen aber direkt ab und man merkt, dass es nicht nur eine dumpfe Geschichte ist, wie das bei manch anderen Open World-Spielen oft der Fall ist. Ich bin gespannt, ob das so bleibt.

Das Kampfsystem ist umfangreich, es gibt viele Waffen, man sammelt auch Kleidung mit besseren Werten, man vergibt Punkte, um den Charakter zu optimieren, ihr kennt das Konzept von solchen Spielen sicher. Da erfindet Rise of the Ronin das Rad nicht neu. Die Kämpfe selbst sind teilweise extrem anspruchsvoll, das wird euch bei Team Ninja nicht überraschen. Es gibt aber auch einen Story-Modus, den ich auch ausprobiert habe, damit ist das Spiel dann wirklich machbar (wichtige Gegner aber auch nicht zu leicht). Falls euch das Entwicklerteam also etwas abgeschreckt hat und ihr um Spiele wie Elden Ring eher einen Bogen macht, dann kann ich euch beruhigen. Vorerst jedenfalls, gut möglich, dass es gegen Ende auch im Story-Modus richtig schwer wird.

Ein Highlight der ersten Minuten und Stunden ist die Musik und Atmosphäre. Rise of the Ronin ist zwar kein optisches Highlight, aber man gleicht das oft sehr gut aus und die Musik trägt definitiv zur Stimmung bei.

Eine Schwäche ist mir in den ersten zwei Stunden allerdings aufgefallen, denn die Welt lädt zwar zum Erkunden ein, vor allem, wenn man den Stil dieser Ära von Japan mag, aber es fehlt die Option zum Klettern. Ich habe auch gerade erst bei Final Fantasy 7 Rebirth gemerkt, dass ich das sehr schade finde, denn ich bin tatsächlich ein Fan von einer offenen Welt und erkunde diese, das ist dadurch aber nur eingeschränkt möglich. Ein Horizon oder Zelda ist das jedenfalls nicht. Es gibt einen Enterhaken für einige Stellen, aber da hätte ich mir noch mehr gewünscht.

Ein großes Highlight ist, wenn auch nicht immer verfügbar leider, der Wechsel zwischen Charakteren bei einem Kampf. Das benötigt etwas Übung, aber wenn man besser wird, dann macht es wirklich Spaß, denn so ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, wie man mit einem Gegner umgeht. Normales „Fußvolk“ ist machbar, aber wichtige Gegner können sehr anspruchsvoll sein, da ist so ein Wechsel fast schon nötig, um den Kampf für sich zu entscheiden. Das, in Kombination mit mehreren Schwertern, Stöcken und Schusswaffen bringt sehr viel Abwechslung in die Kämpfe, das könnte vor allem im weiteren Verlauf des Spiels, wenn man alles gemeistert hat, für sehr viel Unterhaltung sorgen. Mit der dumpfen Hau-drauf-Technik kommt man hier nicht weit (falls man nicht im Story-Modus spielt, aber auch da muss man das Kampfsystem lernen).

Rise of the Ronin: Mein erstes Fazit

Wie lautet mein erstes Fazit nach ca. zwei Stunden? Gut. Teilweise sehr gut, denn ich mag diese Art von Spiel. Es ist kein Ghost of Tsushima 2, auch kein Assiassin’s Creed, da entwickelt sich bisher ein ganz eigenes Konzept für einen Open World-Titel. Und da es oft anspruchsvoll ist, erinnert es mich ein bisschen an Elden Ring.

Die Mischung macht bisher viel Spaß und das Spiel holt einen direkt in der ersten Minute ab. Der einzige Kritikpunkt wäre vielleicht die Grafik, denn viele Texturen sehen nach PS4-Ära aus und nach über drei Jahren mit der PS5, es ist immerhin ein PS5-Exklusivspiel, hätte ich nach Horizon Forbidden West und Co. mehr erwartet.

Team Ninja hat den Fokus aber sehr stark auf Gameplay und Story gelegt, das sind bisher die Stärken und wenn das bis zum Ende so bleibt, kann ich das verzeihen.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März für die PlayStation 5 und kostet eigentlich 79,99 Euro, kann aber bereits für 69,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Mein erster Eindruck ist gut, das Spiel trifft aber auch meinen Geschmack. Falls es euch auch so geht, dann haltet die Augen offen, nächste Woche kommen die Reviews.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->