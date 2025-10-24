Samsung Galaxy A56 mit 50 GB Telekom 5G-Tarif zum Rabattpreis
Handyhelden bietet ab sofort ein Bundle mit 50 GB Telekom-Tarif und dem Samsung Galaxy A56 zu einem Aktionspreis an.
Der Mobilfunkanbieter startet ein neues Angebot mit dem Smartphone Samsung Galaxy A56 (256 GB) und einer 50 GB Allnet-Flat im 5G-Netz der Telekom. Der Tarif beinhaltet unbegrenzte Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden, etwa bei Rufnummermitnahme.
Details zum Telekom-Bundle bei Handyhelden
Laut Anbieter liegt der monatliche Grundpreis bei 19,99 Euro. Der Anschlusspreis entfällt durch eine SMS-Aktion, das Gerät kostet einmalig 1 Euro. Bei erfolgreicher Rufnummermitnahme können Kunden laut Handyhelden zusätzlich einen Bonus von 50 Euro erhalten.
Die effektiven monatlichen Kosten werden mit 4,62 Euro angegeben, basierend auf einem Gesamtpreis von 430,76 Euro. Der Vergleichspreis für das Smartphone liegt laut Preisvergleich bei rund 319,90 Euro.
Effektive Kosten im Überblick:
- mtl. Grundpreis 19,99 €
- Anschlusspreis 0 € durch SMS
- einmalig für das Gerät 1 €
- MNP-Bonus -50 €
- Gesamtpreis 430,76 €
- A56 Preisvergleich Bestpreis 319,90 €
- Tarifeffektivpreis mtl. 4,62 €
So funktionieren die Aktionsbedingungen:
- Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn SMS mit „AP frei“ an 8362 senden
- Für Rufnummernbonus SMS mit „Bonus“ an 22234 schicken
- Lieferzeit laut Anbieter: 1–2 Werktage
Zum Bundle-Angebot bei Handyhelden →
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Provider
in Gesellschaft
in Gaming
in Firmware und OS
in Gaming
in News
in News
in Smartphones
in Gaming
in Dienste