Samsung Galaxy S23: Preisprognose veröffentlicht

Am 1. Februar 2023 wird Samsung seine neue Galaxy-S23-Reihe präsentieren. Anhand der Preisverläufe ausgewählter Vorgängermodelle hat die Preisvergleichsplattform idealo prognostiziert, wie sich die Preise der neuen Modelle Samsung Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra in den Monaten nach Verkaufsstart entwickeln könnten.

Als Basis für die Prognose hat idealo die tatsächliche Preisentwicklung der Vorgänger-Generationen Samsung Galaxy S21 und S22 in den ersten elf Monaten nach Markteinführung herangezogen. Analysiert wurde jeweils die kleinste Speichervariante (128 Gigabyte).

Die folgenden Startpreise – die in diesem Jahr deutlich höher ausfallen könnten als im Vorjahr – dienen als Ausgangswerte für die Preisvorschau.

Galaxy S23: ab 959 Euro

Galaxy S23 Plus: ab 1.219 Euro

Galaxy S23 Ultra: ab 1.419 Euro

Galaxy S23: Etwas warten und 20 Prozent sparen

Nach Berechnungen von idealo könnte der Preis des Galaxy S23 bereits nach drei Monaten um 20 Prozent fallen. Verbraucher, die sich mit dem Kauf noch etwas gedulden, könnten somit schon nach wenigen Monaten knapp 200 Euro sparen.

Laut der idealo Analyse dürfte der Marktpreis dann bei 768 Euro liegen. Nach dem zunächst starken Preisverfall stagniert der Preis in den Folgemonaten leicht – bis er nach elf Monaten seinen vorläufigen Tiefpreis erreicht. Das Gerät ist dann womöglich für rund 700 Euro erhältlich.

Galaxy S23 Plus: Nach 3 Monaten knapp 300 Euro günstiger

Eine ähnliche Preisentwicklung prognostiziert idealo auch für die nächstgrößere Variante, das Galaxy S23 Plus. Hier dürfte der Preis ebenfalls nach kurzer Zeit weit unter dem Startpreis von 1.219 Euro liegen. Wie die Analyse zeigt, könnten Käufer drei Monate nach Verkaufsstart fast 300 Euro sparen.

Auch wenn der Preis im vierten Monat nach Release nochmal leicht ansteigt, liegt die Ersparnis in den darauffolgenden Monaten bei etwa 25 Prozent. Knapp 30 Prozent beziehungsweise rund 350 Euro günstiger könnte das Galaxy S23 Plus elf Monate nach Markteinführung sein.

Galaxy S23 Ultra: Nach 2 Monaten 20 Prozent Ersparnis möglich

Mit einem Startpreis von 1.419 Euro ist das Galaxy S23 Ultra das teuerste Modell in der neuen S23-Reihe. Allerdings offenbart die Preisprognose, dass der Preis bei diesem Modell auch am schnellsten fällt. Bereits zwei Monate nach Markteinführung dürfte das Gerät 20 Prozent – und damit 290 Euro – günstiger erhältlich sein.

Nach einem halben Jahr liegt das Sparpotential bei 380 Euro. Ebenso wie beim Galaxy S23 Plus könnte das S23 Ultra elf Monate nach seinem Release fast 30 Prozent reduziert zu kaufen sein.

Ob das alles wirklich so kommt? Das ist, schaut man sich die Preisentwicklung der vorherigen Modelle an, durchaus wahrscheinlich. Sicher wissen wir es aber natürlich erst, wenn es so weit ist. Wir werden berichten.

Samsung Galaxy S23: Das könnte mein Highlight sein Große Flaggschiffe sind spannend, aber ich gehöre zu der Zielgruppe, die sich eher für die kompakteren Modelle eines Lineups interessiert. Über 6,5 Zoll sind bei mir nicht unbedingt für die Hosentasche geeignet, daher nutze ich ein iPhone 14 Pro. In…22. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->