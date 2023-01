Samsung Galaxy S23 (Ultra): Teurer, Spezifkationen und offizielle Details

Die Ankündigung der neuen Galaxy S-Reihe am 1. Februar rückt näher und bei Samsung beginnt auch so langsam das offizielle Marketing. Der Chef der mobilen Sparte hat heute verraten, dass es drei wichtige Neuerungen in diesem Jahr gibt.

Samsung konzentriert sich auf „Kamera, Leistung und Nachhaltigkeit“. Bei der Kamera gibt es eine neue Hauptkamera für das Ultra-Modell, mit Leistung dürfte der Snapdragon-Chip für alle gemeint sein und bei Nachhaltigkeit muss ich raten.

Womöglich werden mehr nachhaltige Produkte verbaut, vielleicht baut man die bisher gute Update-Strategie auch aus. Letztes Jahr gab es den Schritt zu vier großen Updates, kommen jetzt fünf Updates? Wie es die EU ab 2025 möchte?

Samsung Galaxy S23-Reihe dürfte teurer werden

Allerdings folgt Samsung vermutlich auch den anderen Herstellern und wird die Preise in diesem Jahr etwas anheben. Es gibt erste Hinweise, dass wir über etwa 100 Dollar mehr sprechen, was am Ende 100 Euro sein könnten. Schwer zu sagen, ob das auch global passiert, aber falls ja, dann sieht das 2023 vermutlich so aus:

Samsung Galaxy S23: 949 Euro

949 Euro Samsung Galaxy S23+: 1.149 Euro

1.149 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra: 1.349 Euro

Wobei die UVP bei Samsung eigentlich nur für Vorbesteller relevant ist, die meist gute Boni bekommen. Die Preise sinken bei Samsung sehr schnell, vor allem, wenn die Nachfrage nicht passt. Damit würde ich ehrlich gesagt bei der S23-Reihe rechnen.

Alle Details zum Samsung Galaxy S23(+)

Ich habe vor ein paar Tagen die aktuellen Gerüchte zum Samsung Galaxy S23 Ultra zusammengefasst, nun sind die mutmaßlichen Spezifikationen aufgetaucht. Das Ultra-Modell fehlt noch, aber das wird die Quelle sicher sehr zeitnah nachreichen.

Samsung Galaxy S23:

6,1 Zoll OLED Display, 120 Hz, FHD+

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB RAM und 128/256 GB Speicher

Triple-Kamera 50 MP Hauptkamera 12 MP Ultraweitwinkel 10 MP Teleobjektiv

12 MP Frontkamera

3.900 mAh Akku, 25 Watt Laden + 10 Watt kabellos

Maße: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 167 g

Farben: Schwarz, Baumwolle, Grün, Violett

Samsung Galaxy S23+:

6,6 Zoll OLED Display, 120 Hz, FHD+

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB RAM und 256/512 GB Speicher

Triple-Kamera 50 MP Hauptkamera 12 MP Ultraweitwinkel 10 MP Teleobjektiv

12 MP Frontkamera

4.700 mAh Akku, 45 Watt Laden + 10 Watt kabellos

Maße: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 195 g

Farben: Schwarz, Baumwolle, Grün, Violett

Hinzu kommen Dinge wie 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB-C, Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher, ein Display-Fingerabdrucksensor und eine IP68-Zertifizierung. Und natürlich ist Android 13 die Basis, inklusive der neuen One UI-Version (One UI 5.1).

PS: UWB (Ultrabreitband) gibt es leider nur beim S23+ und nicht beim S23.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

