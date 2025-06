Samsung Galaxy S26: Neuer Chip könnte wieder für Kritik sorgen

Samsung und die Chip-Frage bei der Galaxy-Reihe, das ist ein altes und leidiges Thema. Das Unternehmen nutzt bei den teuren Highend-Modellen immer wieder mal die hauseigenen Exynos-Chips, die aber nicht mit Qualcomm und der von TSMC produzierten Snapdragon-Reihe mithalten können. Das sorgt für Kritik.

Doch Samsung lernte auch dazu und nutzt aktuell sogar spezielle „for Galaxy“-Versionen der Snapdragon-Chip, bei denen es sich um den normalen Chip, aber mit einer höheren Taktrate handelt. Mit dem Samsung Galaxy S26 werden wir wohl auch den Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy sehen, aber es gibt hier einen Haken.

Wie man hört, könnte Qualcomm diese Version bei Samsung fertigen lassen und nicht bei TSMC. Es wäre also möglich, dass der Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy am Ende ein Exynos-Chip mit einem anderen Branding ist. Der Test läuft aber wohl noch, da Samsung dafür das neue 2 nm-Verfahren (TSMC: 3 nm) nutzen würde.

