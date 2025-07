Samsung Galaxy S26 Ultra: Design-Leak, Akku-Details und One UI 8.5

Samsung soll das Design des kommenden Flaggschiffs noch nicht grundlegend ändern, aber wir haben schon gehört, dass es eine Anpassung bei der Kamera des Galaxy S26 Ultra geben wird und diese in etwa wie beim neuen Fold aussieht.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Es gibt neue Kameras

Der bekannte Leaker „Ice Universe“ hat jetzt ein erstes Mockup der Kamera-Optik geteilt und verraten, dass es auch eine aktualisierte Version des HP2-Sensors mit einer größeren Blende geben wird. Und auch der 3-fache Zoom wird neu sein.

Das Samsung Galaxy S26 Ultra wird wohl etwas dünner und leichter, dafür aber ein bisschen breiter und höher. Es bleibt bei 6,9 Zoll und auf dem Display befindet sich angeblich ein neue Generation der Schutzschicht, die Reflexionen verhindert.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Laden mit 60 Watt

Beim Akku blicken wir weiterhin auf 5.000 mAh, aber wie es aussieht, kann man jetzt endlich schneller laden. Die Quelle spricht von 60 Watt, was zwar jetzt kein gewaltiger Sprung, aber eben besser als die aktuellen 45 Watt (S25 Ultra) wäre.

Natürlich sehen wir den Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (einige Modelle werden auch mit dem Exynos 2600 getestet) und Android 16 mit One UI 8.5 ist die Basis. Ich hoffe nur, falls das alles stimmt, dass es nicht so extrem wie das Fold 7 wackelt.

-->