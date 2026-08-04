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Santander streicht Girocard-Gebühr

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Santander Bank

Die Bank Santander schafft die Gebühren für die Girocard beim BestGiro für Neukunden ab.

Die Bank Santander hat kurzfristig eine Änderung am Girokonto BestGiro verkündet. Für Neukunden ist die zum Konto gehörende Girocard ab sofort vollständig kostenfrei. Die bisher erhobene Gebühr von einem Euro pro Monat beziehungsweise zwölf Euro pro Jahr entfällt.

Ich sehe die Abschaffung der Gebühr für die Girocard als eine kleine, aber längst überfällige Anpassung der bestehenden Kontomodelle. Schon immer hielt ich es für unangemessen, dass Banken für die Girocard eine Gebühr verlangen.

Es ist zu begrüßen, dass die Santander nun vorangeht und diese unsinnigen Kosten streicht. Noch besser wäre es allerdings, wenn das auch für Bestandskunden gelten würde.

Für das BestGiro gibt es aktuell auch noch einen „Willkommensbonus“ von bis zu 250 Euro.

Zum Santander BestGiro →

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