Kraftfahrt-Bundesamt feiert 75-jähriges Bestehen und stellt Schwerpunkte für die kommenden Jahre vor

Das Kraftfahrt-Bundesamt feiert sein 75-jähriges Bestehen und stellt seine Entwicklung sowie künftige Aufgaben in den Mittelpunkt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) begeht am 4. August 2026 sein 75-jähriges Bestehen. Die Bundesoberbehörde wurde 1951 gegründet und bündelte die Aufgaben mehrerer Vorgängerinstitutionen. Seitdem hat sich die Behörde kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Zuständigkeiten an neue Anforderungen im Straßenverkehr angepasst.

Im Rahmen eines Festakts in Flensburg wird das Jubiläum offiziell begangen. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und KBA-Präsident Richard Damm hoben laut ihren Aussagen die Bedeutung der Behörde für Verkehrssicherheit, Fahrzeugzulassung und Digitalisierung hervor.

Als kommendes Projekt wurde unter anderem die Zentralisierung der internetbasierten Fahrzeugzulassung „i-Kfz-Bund“ genannt.

75 Jahre Kraftfahrt-Bundesamt: Geschichte und Ausblick

Das KBA verweist auf den starken Anstieg des Fahrzeugbestands seit seiner Gründung sowie auf die Entwicklung der Verkehrssicherheit.

Während Anfang der 1970er Jahre mehr als 21.000 Menschen jährlich im Straßenverkehr starben, lag die Zahl laut Destatis im Jahr 2025 bei 2.814 Todesopfern. Nach Angaben der Behörde tragen unter anderem technische Verbesserungen und das 1974 eingeführte Punktesystem zu dieser Entwicklung bei.

Schwerpunkte der kommenden Jahre:

Digitale Transformation: Das KBA will weiterhin die digitale Transformation des Straßenverkehrs aktiv begleiten. Dazu gehört die aktive Beteiligung an nationalen und internationalen Arbeitsgruppen zur Entwicklung der Grundlagen sicherer Fahrerassistenzsysteme und autonomer Fahrzeuge.

Das KBA will weiterhin die digitale Transformation des Straßenverkehrs aktiv begleiten. Dazu gehört die aktive Beteiligung an nationalen und internationalen Arbeitsgruppen zur Entwicklung der Grundlagen sicherer Fahrerassistenzsysteme und autonomer Fahrzeuge. Verkehrssicherheit: Die Verkehrssicherheit bleibt ein wichtiger Schwerpunkt des KBA. Dazu gehören die Förderung der Fahrzeugsicherheit sowie eines sicheren Verkehrsverhaltens und die Unterstützung von Forschungsprojekten zu neuen Sicherheitstechnologien.

Die Verkehrssicherheit bleibt ein wichtiger Schwerpunkt des KBA. Dazu gehören die Förderung der Fahrzeugsicherheit sowie eines sicheren Verkehrsverhaltens und die Unterstützung von Forschungsprojekten zu neuen Sicherheitstechnologien. Internationale Zusammenarbeit: Das KBA will seine internationale Zusammenarbeit ausbauen, um globale Herausforderungen der Verkehrs- und Fahrzeugsicherheit zu meistern. Dazu gehören die Teilnahme an internationalen Organisationen, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und die Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten.

Am 8. August 2026 lädt das KBA zu einem Tag der offenen Tür in Flensburg ein.

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