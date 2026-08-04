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Spider-Man 5 in Planung? Das sagt der Marvel-Chef

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Die Spider-Man-Filme sind und bleiben ein großer Erfolg und der vierte Film der Marvel Studios kommt gerade besonders gut an. Aber Tom Holland und Zendaya werden jetzt erst mal eine kurze Pause einlegen, so Kevin Feige bei Variety.

Doch es gibt Pläne für Spider-Man 5, so der Chef der Marvel Studios, der aber nicht weiter ins Detail gehen wollte. Wir wissen also nicht, wie die Zukunft der Spinne aussieht, im neuen Avengers-Film ist Spider-Man aber vermutlich nicht dabei.

Disney plant gerade einen Neustart der Marvel-Filme und hat einen Plan bis 2042, aber bei der Zukunft von Spider-Man hängt eben immer alles von Sony ab, da dort weiterhin die Rechte für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft liegen.

Fans von Spider-Man müssen übrigens nur ein Jahr auf einen neuen Film warten, denn 2027 kommt das Finale der Spiderverse-Saga in die Kinos. Ein Film, auf den ich mich sehr freue und hoffe, dass das ein gutes und rundes Finale sein wird.

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