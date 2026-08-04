Amazon Prime Video bekommt neues HDR-Format (aber es gibt einen Haken)

Während Dolby gerade mit Dolby Vision 2 startet und einen neuen und besseren HDR-Standard etablieren möchte, war Samsung auf diesen Schritt vorbereitet und kündigte letztes Jahr mit HDR10+ Advanced ebenfalls eine neue Generation an.

Man gab bekannt, dass Amazon mal wieder der Partner für die Entwicklung ist, wie bei HDR10+ auch, und Prime Video den Anfang macht. Dort geht es ab sofort los, wie Samsung heute mitgeteilt hat, die Sache bringt allerdings einen Haken mit.

HDR10+ Advanced gibt es eben nur bei Amazon Prime Video, aber auch nur bei „unterstützen Titeln“ (eine Liste haben wir nicht) und nur, wenn man einen neuen Smart TV von 2026 von Samsung besitzt. Weitere „Produkte“ sind in Planung.

Bei Dolby ist die Lage auch nicht viel besser und so sehr ich Konkurrenz in der Tech-Branche schätze, hier wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man endlich gemeinsam an einem Standard arbeitet, der dann flächendeckend verfügbar ist.

Die 6 Neuerungen von HDR10+ Advanced

HDR10+ Bright: Ein spezieller Bildmodus, der mit erweiterten Metadaten arbeitet, um Helligkeit, Farben und Kontrast noch feiner, nuancierter und dynamischer auszusteuern – insbesondere bei hellen Displays. HDR10+ Genre: Das neue Tool ermöglicht es Content-Erstellern, ein bestimmtes Genre für ihre Inhalte festzulegen. Dadurch können sie das Videomaterial genauer klassifizieren. HDR10+ Intelligent FRC: Dieses Feature erlaubt es Content-Erstellern, HDR10+ Advanced-fähigen Displays mitzuteilen, wie stark die Zwischenbildberechnung (Frame-Interpolation) in einer Szene angewendet werden soll.

Die Intensität kann je nach Inhaltstyp (z. B. Sport, Film, Nachrichten) und Umgebungslicht angepasst werden. HDR10+ Intelligent Gaming: Das neue Feature HDR10+ Advanced Intelligent Gaming soll die Leistung gestreamter Spiele verbessern, indem das Tone Mapping von Cloud-Games in Echtzeit an die Umgebungshelligkeit angepasst wird. So erhalten Spieler stets ein gleichmäßig optimiertes Gaming-Erlebnis. HDR10+ Local Tone-mapping: Dieser Teil von HDR10+ Advanced unterteilt das Bild in deutlich mehr Analysezonen als bisher möglich. Dadurch lässt sich die Helligkeit bei lokalem Dimming in einzelnen Bildschirmbereichen viel präziser steuern. Das führt zu besserem Kontrast, höherer Bildgenauigkeit und mehr Bildtiefe. Advanced Color Control: Dieses neue Feature von HDR10+ Advanced ermöglicht es Content-Erstellern, präzisere Farbdaten an Fernseher zu übertragen. Dadurch können diese eine exakte und realistischere Farbwiedergabe erzeugen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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Haken setzen ↗