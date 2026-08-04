Verbraucherschützer kritisieren Verfügbarkeit von Super-Sparpreisen – Bahn weist Vorwürfe zurück

Die Deutsche Bahn steht wegen der Verfügbarkeit ihrer Super-Sparpreise in der Kritik von Verbraucherschützern.

Verbraucherschützer kritisieren die Preisgestaltung der Deutschen Bahn. Nach einer Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) waren Super-Sparpreise für Direktverbindungen zwischen Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main zu üblichen Reisezeiten häufig nicht erhältlich. Erfasst wurden die günstigsten Tickets täglich im Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum 30. April 2026.

Laut der Untersuchung war das beworbene günstigste Ticket zwischen 7 Uhr und 19 Uhr an 76 Prozent der untersuchten Tage nicht verfügbar. Besonders an Freitagen und Sonntagen lagen die günstigsten verfügbaren Preise häufig deutlich über dem beworbenen Einstiegsangebot. Zudem seien Fahrten an diesen Tagen im Durchschnitt erheblich teurer als an Dienstagen oder Mittwochen.

Kritik an Bahn-Tarifen und Reaktion der Deutschen Bahn

Nach Angaben des vzbv beeinflusst auch die Uhrzeit die Ticketpreise deutlich. Verbraucherschutzchefin Ramona Pop fordert deshalb ein transparenteres und einfacher verständliches Preissystem. Sie kritisiert zudem den aus ihrer Sicht komplizierten Tarifaufbau und den Aufwand bei der Suche nach günstigen Tickets.

Die Deutsche Bahn weist die Vorwürfe zurück. Laut Unternehmensangaben berücksichtige die Untersuchung wichtige Frühverbindungen nicht, auf denen besonders viele günstige Tickets angeboten würden. Das Unternehmen verweist auf sein dynamisches Preismodell, mit dem die Auslastung der Züge gesteuert werde, und erklärt, derzeit seien so viele Billigtickets wie nie verfügbar.

Ich finde, die Untersuchung zeigt, wie unterschiedlich dieselben Daten bewertet werden können. Für Reisende bleibt entscheidend, wie leicht günstige Tickets im Alltag tatsächlich gefunden und gebucht werden können.

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