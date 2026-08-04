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Unlimited Mobile startet Geburtstagsaktion mit günstigem Unlimited-Tarif

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Die Mobilfunkmarke Unlimited Mobile startet zum Geburtstag eine Tarifaktion mit reduzierten Preisen und vergünstigten Konditionen.

Unlimited Mobile bietet im Rahmen einer Geburtstagsaktion mehrere SIM-Only-Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen zu reduzierten Preisen an. Nach Unternehmensangaben steht dabei insbesondere der Tarif Unlimited Advanced mit einer monatlichen Grundgebühr von 14,99 Euro im Mittelpunkt der Aktion.

Neben dem Preisnachlass entfällt bei allen Tarifen mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten der Anschlusspreis. Die Angebote werden im o2-Netz bereitgestellt und unterscheiden sich vor allem bei der maximalen Datenübertragungsgeschwindigkeit sowie der Vertragslaufzeit.

Geburtstagsaktion mit Unlimited-Tarifen im o2-Netz

Die wichtigsten Konditionen:

  • Unlimited Advanced mit bis zu 50 Mbit/s für 14,99 Euro pro Monat
  • Unlimited M mit bis zu 100 Mbit/s für 24,99 Euro pro Monat
  • Unlimited L mit bis zu 300 Mbit/s für 29,99 Euro pro Monat
  • Kein Anschlusspreis bei 24 Monaten Mindestlaufzeit laut Unternehmensangaben

Die Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich. Während bei den monatlich kündbaren Varianten ein Anschlusspreis berechnet wird, entfällt dieser bei Abschluss eines Laufzeitvertrags.

Zu Unlimited Mobile →

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