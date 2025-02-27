Fintech

1822direkt mit Zinsanpassungen für das Festgeld

1822direkt

Die Sparkassen-Tochter 1822direkt bietet mit dem Festgeldkonto eine Geldanlagemöglichkeit mit festen Laufzeiten an. Ab heute erfolgen Zinsanpassungen für die kurze Laufzeit.

Neukunden können beim Festgeld der 1822direkt zwischen verschiedenen Zinssätzen wählen. Das geht aktuell für Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten. Die bekannte Flexibilität zeigt sich beim Anlagebetrag, der nach wie vor zwischen 5.000 € und 1.000.000 € frei wählbar ist.

Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich am Ende der Laufzeit und wird auf das kostenlose Tagesgeldkonto überwiesen, das für Neukunden automatisch eröffnet wird. Die 1822direkt hebt dabei die Vorteile des Festgeldkontos hervor, darunter die deutsche Einlagensicherung, die zügige Online-Kontoeröffnung und die kostenlose Kontoführung.

1822direkt Festgeldkonto: die aktuellen Zinsen (27.02.25)

  • Garantierter Zinssatz:
    • 2,20 % p.a. für 3 Monate Laufzeit
    • 2,10 % p.a. für 6 Monate Laufzeit
    • 2,00 % p.a. für 12 Monate Laufzeit
    • 1,90 % p.a. für 24 Monate Laufzeit
  • Anlagebetrag zwischen 5.000 € und 1.000.000 €
  • Kostenlose Kontoführung
  • Einfache Online-Kontoeröffnung
  • Deutsche Einlagensicherung

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

