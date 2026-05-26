So sieht das erste Elektroauto von Ferrari aus

Ferrari hat heute den Luce final enthüllt, das erste Elektroauto der Marke, welches im ersten Halbjahr 2027 ansteht und 550.000 Euro kosten wird. Über 1.000 PS, eine Zeit von 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, ein 122 kWh großer Akku für ca. 450 km Reichweite und Laden mit bis zu 350 kW stehen hier auf dem Programm.

Werte, die man in der Welt der Elektroautos kennt und die, mit Blick auf den Preis, gar nicht so beeindruckend sind. Daher lag der Fokus auf dem Design, welches von LoveFrom stammt, der Firma von Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple. Und sagen wir es mal so, er hätte vielleicht keine Autos entwerfen sollen.

Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber weder die erste Enthüllung des Innenraums noch das hier sehen gut aus. Ein Nutzer hat es gut getroffen, als hätte Nissan eine sportliche Version des aktuellen Leaf gebaut. Ich habe vermutet, dass das ein „anderes“ Auto wird, aber nicht so. Jetzt bin ich auf den Erfolg gespannt.

Solche Autos kauft man nicht für die technischen Daten und einen Ferrari in der Regel auch nicht für eine wirklich sportliche Fahrweise auf der Rennstrecke, das ist ein Auto zum „Flexen“. Der Preis passt, da sind viele raus, wird es aber Kunden bei Ferrari geben, die ein Elektroauto wollen, welches nicht „brumm brumm“ macht?

Ich frage mich nur, warum Ferrari diesen Weg geht. Warum kein schöner und eher zeitloser Sportwagen im Stil eines Porsche Taycan? Oder, und das hätte ich zum Start gemacht, wieso kein elektrischer Purosangue? SUVs sind beliebt, so kommen als Elektroauto besser an und bei der Konkurrenz funktionieren sie auch besser.

Mal schauen, wie die Reaktionen im Laufe des Tages ausfallen, bisher sind sie eher negativ und lustig. Ich habe technisch und optisch deutlich mehr erwartet, aber vielleicht wird ja auch dieses außergewöhnliche Design dafür sorgen, dass Kunden das Auto haben wollen, denn damit wird man definitiv auf der Straße auffallen.