1822direkt zahlt eine girocard-Prämie

Die 1822direkt startet ab dem heutigen 4. März 2025 eine neue Aktion für ihr Girokonto „GiroDirekt“. Wer die kostenfreie girocard nutzt, kann eine Prämie erhalten.

Neukunden, die sich bis zum 30. April 2025 für ein Girokonto entscheiden, erhalten eine Prämie von 75 Euro. Voraussetzung ist, dass sie in den ersten drei Monaten nach Erhalt der girocard mindestens drei Zahlungen pro Monat tätigen.

Zusätzlich zum Startguthaben gibt es ein kostenloses Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von derzeit 2,75 % p. a. Dieser Sonderzins gilt für vier Monate und für Beträge bis maximal 250.000 Euro.

1822direkt lockt auch mit Freundschaftsprämie

Darüber hinaus bietet die 1822direkt eine Freundschaftsprämie: Bis zu 100 Euro können Bestandskunden verdienen, wenn sie Freunde oder Verwandte für ein Konto oder ein anderes Produkt der Bank werben. Insgesamt sind so Prämien von bis zu 175 € möglich.

Wichtig: Teilnehmen können nur Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Konto bei der 1822direkt hatten. Die Gutschrift erfolgt zwischen dem 06. und 10. Oktober 2025. Die Bank behält sich vor, die Auszahlung zu verweigern, wenn gegen die Bedingungen verstoßen wird.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

