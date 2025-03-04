Fintech

1822direkt zahlt eine girocard-Prämie

Autor-Bild
Von
|
1822direkt

Die 1822direkt startet ab dem heutigen 4. März 2025 eine neue Aktion für ihr Girokonto „GiroDirekt“. Wer die kostenfreie girocard nutzt, kann eine Prämie erhalten.

Neukunden, die sich bis zum 30. April 2025 für ein Girokonto entscheiden, erhalten eine Prämie von 75 Euro. Voraussetzung ist, dass sie in den ersten drei Monaten nach Erhalt der girocard mindestens drei Zahlungen pro Monat tätigen.

Zusätzlich zum Startguthaben gibt es ein kostenloses Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von derzeit 2,75 % p. a. Dieser Sonderzins gilt für vier Monate und für Beträge bis maximal 250.000 Euro.

1822direkt Girocard

1822direkt girocard

1822direkt lockt auch mit Freundschaftsprämie

Darüber hinaus bietet die 1822direkt eine Freundschaftsprämie: Bis zu 100 Euro können Bestandskunden verdienen, wenn sie Freunde oder Verwandte für ein Konto oder ein anderes Produkt der Bank werben. Insgesamt sind so Prämien von bis zu 175 € möglich.

Wichtig: Teilnehmen können nur Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Konto bei der 1822direkt hatten. Die Gutschrift erfolgt zwischen dem 06. und 10. Oktober 2025. Die Bank behält sich vor, die Auszahlung zu verweigern, wenn gegen die Bedingungen verstoßen wird.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt GiroDirekt →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / 1822direkt zahlt eine girocard-Prämie
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables