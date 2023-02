DualSense: Neue Farben für den PS5-Controller im Anmarsch

Sony schickte im Januar mit dem DualSense Edge einen ganz neuen Controller für die PlayStation 5 ins Rennen, doch auch die Nachfrage nach dem DualSense soll wohl 2023 wieder etwas gesteigert werden, denn zwei neue Farben stehen an.

Bei Reddit hat ein Nutzer zwei neue Farben auf der Seite von Sony entdeckt: Grau und Rot, oder eben Metallic Gray und Metallic Red. Bilder gibt es bisher noch keine, aber man bietet mit Cosmic Red eine rote Version an, wird diese verschwinden?

Eine rote und graue Version stand übrigens schon mal Ende 2021 im Raum und ich bleibe dabei, dass ich mir das folgende Konzept in Grau in Anlehnung an die alten PlayStation-Controller wünschen würde, so eine Umsetzung wäre extrem stark:

Video: DualSense Edge im Test

Uncharted 5: Interpretieren die PlayStation-Fans zu viel in dieses Video? Sony hat für eine bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5 gesorgt und passend dazu will man nach über zwei Jahren auch so langsam in die Offensive gehen, da die „Next-Gen-Konsolen“ so langsam aber sicher keine Selbstläufer mehr sind. Passend dazu hat…31. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->