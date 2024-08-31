ACE-App: „Kontaktloses Tanken“ jetzt europaweit möglich

Der europäische Mobilitätsclub ACE hat eine neue Funktion in seine App integriert, die das Tanken an über 7.000 Tankstellen in Europa ermöglicht.

Die Funktion mit dem Namen „Connected Fueling“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher FinTech-Unternehmen PACE Telematics entwickelt. Die Nutzer können mit ihrem Smartphone direkt an der Zapfsäule bezahlen, ohne den Kassenbereich betreten zu müssen. Diese Funktion steht allen Nutzern der ACE-App zur Verfügung, unabhängig von einer ACE-Mitgliedschaft.

Die neue Funktion ist in acht europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Frankreich und Italien. In Deutschland kooperiert der ACE mit namhaften Mineralölgesellschaften wie Esso, JET und HEM. Tankstellen, die den Service anbieten, sind in der App mit einem blauen Zapfhahnsymbol gekennzeichnet.

Laut Manuela Stauch, Leiterin Digitales Marketing beim ACE, soll das Tankstellennetz in Zusammenarbeit mit PACE Telematics bis Ende des Jahres auf 9.000 Tankstellen ausgebaut werden. Um die Funktion nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Um den Bezahlvorgang einfach zu gestalten, werden verschiedene Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, Google Pay und PayPal unterstützt.

Neben der neuen Bezahlfunktion bietet die ACE-App weitere Services wie einen Pannen- und Unfallnotruf, aktuelle Tankstellenpreise und einen Mobilitätsplaner mit Verkehrsinformationen.