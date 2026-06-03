300 GB zum Kampfpreis: freenet startet neue Mobilfunkaktion

Freenet startet ab sofort eine neue Aktion mit einem monatlich kündbaren Mobilfunktarif für 14,99 Euro.

Freenet bietet im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion eine Allnet-Flat mit 300 GB Datenvolumen an. Der Tarif nutzt das 5G-Netz von Telefónica und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro.

Neben einer Telefon- und SMS-Flatrate umfasst das Angebot auch EU-Roaming sowie die Unterstützung von VoLTE und WLAN Call. Der Vertragsbeginn kann laut freenet bis zum 30. Juni 2026 flexibel gewählt werden. Der Tarif ist monatlich kündbar.

freenet bietet 300 GB im 5G-Netz für 14,99 Euro an

Laut freenet bleibt der reduzierte Monatspreis von 14,99 Euro dauerhaft bestehen und soll nicht nachträglich angehoben werden. Als regulären Streichpreis nennt freenet 49,99 Euro pro Monat.

Wichtige Tarifmerkmale:

300 GB Datenvolumen im 5G-Netz

Monatlich kündbarer Vertrag

Telefonie- und SMS-Flatrate

EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN Call

Ich halte den Tarif aufgrund des hohen Datenvolumens und der flexiblen Laufzeit für ein interessantes Angebot, wobei Interessenten die Netzabdeckung von Telefónica an ihrem Wohnort berücksichtigen sollten.

Zum freenet 300-GB-Tarif →

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